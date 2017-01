Des milliers de dollars versés pour des chalets qu’ils n’ont pas eus

Photo Hugo Duchaine Anastassia Tsvetkova (à droite) avait loué avec 13 de ses proches, amis et enfants un chalet à Piedmont à 2500 $ pour le jour de l’An. Ils ont finalement fêté le Nouvel An chacun de leur côté et le père de l’un d’eux, en visite de la Moldavie, n’aura pas visité les Laurentides.