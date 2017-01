Du sociofinancement pour exposer en France

L’artiste peintre Kathie Robitaille a réalisé un rêve: signer un contrat avec une galerie d’art de Paris, qui réserve une place de choix à quinze de ses toiles. À moins de deux mois de s’envoler vers la Ville Lumière, l’artiste de Québec lance une campagne de sociofinancement pour couvrir les frais de transport.

Celle qui a déjà remporté des médailles d’or en Espagne et à Rome pour ses œuvres commence à jouir d’une belle visibilité à l’international. À la suite de la parution d’un article dans un prestigieux magazine d’art européen, plusieurs galeries de Paris et de New York ont manifesté leur intérêt pour exposer ses toiles.

En septembre dernier, c’est à la Galerie Monod, située à deux pas de la tour Eiffel, qu’elle a choisi d’exposer, du 27 février au 11 mars prochains. L’artiste de Québec se réjouit grandement de la visibilité qu’un tel événement lui offrira, et des autres opportunités que cela apportera.

4500 $ en frais de toutes sortes

Mais transporter 15 toiles de l’autre côté de l’Atlantique n’est pas une mince affaire. Kathie Robitaille, artiste peintre depuis maintenant 16 ans, doit débourser 4500 $ en frais de toutes sortes (frais d’expédition, de douanes, achat de caisses en bois spécifique) pour que son exposition se concrétise.

Elle a donc lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe. Elle a jusqu’à présent amassé 1270 $. Si elle n’amasse pas le montant total, le contenu de son exposition pourrait être en péril.

«Je ne connaissais pas les coûts, j’ai fait un peu le saut, a-t-elle confié. Juste pour le transport, c’est 2000 $. Et ça prend aussi un genre de passeport pour les œuvres, comme un carnet. Ce sont des coûts assez onéreux. C’est un peu critique, pour moi, en ce moment. Si je n’atteins pas la somme, je vais y aller, mais je vais apporter des œuvres que je crée présentement sur carton, pour avoir un plan b.»

Danse ta vie

C’est la collection Danse ta vie, ses toiles les plus récentes, qui s’articulent autour de la musique, que Kathie Robitaille présentera aux Français.

«Exclusivement pour Paris, j’ai aussi créé des œuvres en lien avec la musique française. Le titre de l’exposition est L’art de sa mélodie. Chaque œuvre sera accompagnée d’une chanson française qui la représente.»

«Je suis tombée en amour avec Paris quand j’y suis allée la première fois, en 2006, a-t-elle ajouté. Pour moi, c’est vraiment un rêve.»

Kathie Robitaille mettra ensuite le cap vers New York pour une autre exposition.