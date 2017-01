POULIN, Ida Turgeon



À l'Hôpital Chauveau le 26 décembre 2016, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédée madame Ida Turgeon, épouse de feu monsieur Alphée Poulin, fille de feu madame Marie-Berthe Tanguay et de feu monsieur Onésime Turgeon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Nancy Bélanger), Nancy (Alain Turmel), ses petits-enfants : Marie-Krystine (Yann Armstrong), Maxim (Laurence Proteau), Pierre-Luc (Genève Bélanger); ses sœurs et frère : feu Hermance (feu Jean Guay), feu Clermont, Dorise (Arsène Trachy); plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que la famille Poulin. Sans oublier ses amies des Jardins de la Noblesse. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée du cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Remercier particulièrement Chantal Tremblay, Pascale Boucher, Gérard Morency, Annick Bois, Marie-Josée Dubuc pour leur empathie, patience, dévouement et grande écoute. Ainsi que la Docteure Marie Josée Mailloux pour sa grande disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Cité Joie ou à la Fondation Arthur Bruneau. Des formulaires seront disponibles sur place.