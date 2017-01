BEAUPRÉ, Isabelle



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 2 janvier 2017, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Isabelle Beaupré, épouse de monsieur Clément Alain. Elle était la fille de feu monsieur Roland Beaupré et de dame Éva Côté. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale dimanche 8 janvier 2017 de 19 h à 22 h etde 9 h 30 à 10 h 45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux, Isabelle laisse dans le deuil ses enfants : Jonathan et Mélissa; sa mère Éva Côté (feu Roland Beaupré); son frère Sylvain (Johanne Cayer); sa belle-mère Monique Dion (feu Jean-Louis Alain); son beau-frère Benoit (Yolande Paré); ses neveux et nièces : Elaine (Louis Noreau), Antoine (Rose Moisan), Samuel et Valérie. Elle laisse également dans le deuil oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Lise Dion et Patricia Robitaille qui l'ont accompagnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf (700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1). Des formulaires seront disponibles au salon.