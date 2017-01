BERTHELOT, Claude



À Québec, le 16 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédé Claude Berthelot, fils de feu Edmond et de feu Marie-Louise Lafrance; époux de Lucienne Royer, père de: Pierre (Jean-Claude Vallières), Danielle (Marc Bilodeau), Jean (Josée Courcy) et grand-père de, Mélanie et Kevin Bilodeau (Catherine Pedneault); Dave, Antoine, et Lori-Ève Berthelot. Il était le frère de feu Irène (feu Armand Villeneuve), feu Fernand (feu Marguerite Hamel), Hector, feu Clément, feu Euloge (feu Claudette Lachance), Gaétan (Réjeanne Lemire), feu Raymond (Yvette Cadorette), Thérèse (Roger Racine), Marcel (feu Cécile Parent) et le beau-frère de Georgette Royer (feu Maurice Denis), feu Thérèse (feu Sarto Gosselin), feu Roger, Laurette (feu Jacques Deschênes), feu Anita (feu Georges-Henri Dubé), Simone (feu Roger Fournel), Denise Thériault (feu Gilles Royer). Il était cher à ses cousins cousines, dont M. Réal Berthelot, ainsi qu'à ses nombreux neveux et nièces, dont Annie Blouard Gosselin, et à plusieurs amis.vendredi le 6 janvier 2017 de 19 à 22 heures et de 9 à 10h30 le matin des funérailles.suivi de la mise en crypte au mausolée-columbarium du cimetière Saint-Charles, 1460 boul. Hamel, Québec. Merci aux soignants du Centre d'hébergement St-Antoine pour les soins attentifs et l'amour donnés pendant 20 mois.