BÉDARD, Paul-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Bédard, époux de dame Denise Lacombe, fils de feu monsieur Gérard Bédard et de feu dame Marie-Anna Pageau. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Denise Bédard; ses enfants: Jean (Nancy Geraghty), Denis (Dorothé Gingras) et feu Louise; ses frères et soeurs: Jacqueline (feu Léger Pageau), Thérèse (feu Claude Gagnon), feu Jacques (Joceline Leclerc), Madelaine (feu André Pichette), Roger (Lucie Pichette) et André (Sylvie Vallières); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacombe: Thérèse, Adrien (Rachel Caron), Roger (Denise Lévesque), Serge (Carole Métivier), France (Laval Forgues), Ginette, Claude, Lucie, Hélène (Serge Gingras) et Claire (Bernard Bertelot) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.