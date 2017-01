RACINE, Yves



À sa résidence, le 1er janvier 2017, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Yves Racine, fils de dame Thérèse Pérusse. Il demeurait à St-Basile de Portneuf.de 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre sa mère dame Thérèse Pérusse ; sa fille Stacy (Jonathan Carrier Lamonde) et son fils Steven ; son petit-fils Bryan ; ses frères et sœurs : Denis, Michel, Claudette (Daniel Lirette), Daniel (Nathalie Laflamme), Jacques (Marlène Boivin), Noël (Manon Pilote), Paul (Louisette Vallières), Guy (Sylvie Picard) et Alain (Geneviève Perron) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, 361, rue des Entrepreneurs, Québec (QC), G1M 1B4, tél. : 418 -254-4152, www.fondationcpsq.org fondation@fondationcpsq.org.