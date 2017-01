NOLIN, Gertrude



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 27 décembre 2016, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Gertrude Nolin, fille de feu dame Marie-Anna Allaire et de feu monsieur Ludger Nolin. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, aucune exposition ni cérémonie sera célébrée; elle a été confiée auLa disposition des cendres se fera ultérieurement et en privé. C'est dans l'amour et l'espérance qu'elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Maurice, Rolland, Antoine, Raymonde et Thérèse; mais laisse ici dans le deuil sa sœur Cécile (feu Jean-Paul Lafrance). S'ajoute plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel du 3e étage ouest du Centre d'Hébergement St-Augustin, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Qc, Téléphone : 418 667-3910 poste 5 Site web : www.csssqn.qc.ca/csssqn/fondations.html.