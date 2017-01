Flop de Times Square: Mariah Carey dit au revoir à son directeur artistique

La longue collaboration entre Mariah Carey et Anthony Burrell, son directeur artistique et chorégraphe, est terminée. La diva a pris cette décision après sa désastreuse prestation offerte en direct, la veille du Nouvel An à Times Square, apprend-on de Us Weekly.

Si une source assure que l’employé «n’a pas été congédié» par la chanteuse, elle précise qu’il a pris «une mauvaise décision», le soir du 31 décembre à New York. En effet, Anthony Burrell a choisi de retirer les choristes de Mariah Carey de la scène afin de pouvoir accueillir plus de danseurs.

Or, l’Américaine de 46 ans n’a pu compter sur aucune aide quand ses oreillettes ont fait défaut. «Si (les choristes) avaient été sur scène, ils auraient pu entendre la musique, rattraper la balle pour Mariah et sauver sa prestation», a laissé savoir une autre source.

Mariah Carey et son équipe ont rapidement employé le mot «sabotage» afin d’expliquer ce flop en pleine télévision et devant public, ce que la compagnie responsable de la diffusion du spécial «New Year’s Rockin’ Eve», Dick Clark Productions, a trouvé «absurde».

Coeur brisé

Le 2 janvier, encore sous le choc, Anthony Burrell a quant à lui réagi à ce pénible moment de télévision sur Twitter. «J’ai été incapable de regarder la prestation de la veille du Nouvel An. Après 30 secondes de direct, la patronne (Mariah Carey) ne pouvait pas entendre sa voix dans ses oreillettes. #coeurbrise», a-t-il écrit.