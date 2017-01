Fortes bourrasques sur Québec

C’était pour le moins agité, jeudi matin, dans le ciel de la grande région de Québec, avec de fortes bourrasques de neige.



Environnement Canada avait lancé un avertissement à cet effet en raison de «l’effet combiné de la neige forte et de la poudrerie». Dans ces conditions «très changeantes, il n'est pas rare de passer d'un ciel dégagé à une zone de forte neige en quelques kilomètres à peine», décrit Environnement Canada. L’avertissement valait pour toute la région de Québec, de Bellechasse à Lotbinière et de la Côte-de-Beaupré à Portneuf.



L’avertissement a été levé en milieu de matinée, mais les conditions routières peuvent demeurer difficiles. Pour se diriger vers Montréal, l’autoroute 40 offre une meilleure visibilité et une chaussée mieux dégagée que l’autoroute 20. La visibilité est en effet moins bonne sur la rive sud du fleuve, entre la Montérégie et la région de Bellechasse.



À Québec, à 10 h, la visibilité était généralement bonne, mais la chaussée demeurait enneigée sur plusieurs grands axes.



Environnement Canada prévoit jeudi un ciel variable, peut-être un peu de neige et encore de la poudrerie. Par la suite, le mercure continue de dégringoler de jour en jour pour atteindre – 25 °C dans la nuit de dimanche à lundi, mais ce sera généralement ensoleillé.