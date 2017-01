Gare à l’Allemagne

S’ils en étaient capables, et rien n’est encore impossible, nos gouvernements nous imposeraient une taxe sur la grippe, le vent ou les relations sexuelles. Ne riez pas. Au Danemark, depuis 2011, il y a une taxe sur des produits comme l’huile et le beurre afin d’inciter les gens à manger plus sainement. En Allemagne, la ville d’Essen a créé l’impôt bronzage. Les propriétaires de solarium doivent verser mensuellement vingt euros par appareil.