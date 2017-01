La couverture cellulaire plus d’actualité que jamais

«Les gens qui ont des accidents sur la 155 n’ont pas de réseau cellulaire et doivent aller appeler à des maisons voisines et passer des minutes interminables au froid. C’est fou! On ne peut pas être laissé à l’abandon comme on est là. C’est une question de sécurité», estime le président du regroupement Le réseau cellulaire partout et pour tous, Dany Morin.

Photo courtoisie