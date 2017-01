Remparts: la nouvelle famille d’accueil de Mathieu

ROUYN-NORANDA - Olivier Mathieu ne s’en cache pas. La transaction qui lui a permis de passer de l’organisation des Sea Dogs de Saint John à celle des Remparts de Québec l’a comblé.

«Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres équipes de la ligue, mais j’ai vraiment été bien accueilli chez les Remparts. Ça fait chaud au cœur!», affirme cet attaquant gradué des Cantonniers de Magog, de la Ligue midget AAA qui avait obtenu un essai de sept parties chez les Sea Dogs.

Certes reconnaissant à l’endroit de l’organisation qui l’a repêché en première ronde en juin dernier, Mathieu ne s’est pas senti à son aise sur les rives de la Baie de Fundy. «À Saint John, j’étais le seul joueur de 16 ans de l’équipe. Personne ne me parlait dans le vestiaire. La seule chose qu’on me disait après la pratique : va ramasser les pucks! C’était difficile.»

Au retour de la pause de Noël, Mathieu n’est pas débarqué parmi une bande d’inconnus chez les Diables rouges. «Je connais l’entraineur adjoint Daniel Renaud car il m’avait dirigé lors du «combine» de la LHJMQ. Puis, Jérémy Laframboise et moi sommes représentés par la même agence et Louis-Filip Côté ne m’était pas inconnu.»

L’heure juste

Ses premiers contacts avec l’entraineur en chef Philippe Boucher semblent avoir plus cordiaux que celui vécu avec son ancien pilote Danny Flynn, au mois d’août.

«Philippe donne l’heure juste à ses joueurs. Il peut punir dans le but de te faire apprendre et il ne semble pas rancunier», plaide le patineur originaire de Drummondville qui accepte sans rechigner son rôle au sein de sa nouvelle équipe.

Mercredi, c’est dans les gradins de l’aréna IamGold qu’il a surveillé le match. Vendredi, il revêtira l’uniforme. «C’est normal pour un 16 ans de rater des matchs de temps à autre. Ce sera ma réalité cette saison.»

Reconnu comme un buteur dans le midget AAA où il a évolué une saison et demie, Mathieu affirme posséder d’autres cordes à son arc.

«Comme me l’a mentionné Philippe, j’avais fait le tour (du jardin) dans le midget AAA. Vrai, je suis un marqueur, mais je fais aussi bien d’autres choses. «Quand ça ne fonctionne pas offensivement après une période, je frappe l’adversaire et je travaille avec plus d’acharnement.»

Un jeune volubile

Volubile à l’exemple de la plupart des enfants uniques, Olivier Mathieu s’exprime avec aisance. Il s’enflamme encore plus en abordant son milieu familial peu orthodoxe.

«Depuis l’âge de quatre ans et demi, ma mère Valérie et mon père Jean-François dirigent une famille d’accueil pour garçons.

«Je suis donc un enfant unique qui a grandi aux côtés de six frères! Certains sont demeurés à la maison une semaine, d’autres pendant quatre ans.»

Des jeunes référés par la DPJ qui ont vécu au sein d’un foyer dysfonctionnel ou traversé une adolescence corrompue par les abus d’alcool ou de drogues. Voire des délinquants!

«Je fais partie du processus (de réadaptation). Avec les jeunes de mon âge et ceux moins âgés, j’assure le rôle de grand frère, d’ami et de confident.»

Tous ne s’extirpent pas de la misère la majorité atteinte, mais récemment quand l’échange d’Olivier Mathieu fut publié sur les réseaux sociaux, il a reçu un courriel qui l’a chaviré.

«Le premier à me féliciter après la transaction était un jeune qui a résidé trois ans chez nous et qui vit maintenant en Alberta», mentionne-t-il, en refoulant son toupet à la Tintin.