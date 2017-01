Donald Trump n’est pas encore en poste qu’il incarne déjà un nouveau style de président américain. Il est, jusqu'à présent, très habile et a su solidifier sa base pour un bon moment.

Trump sermonne les grandes compagnies qui décident de délocaliser leurs activités à l’étranger. Cette semaine, il a fait la leçon à General Motors sur Twitter : « General Motors est en train d’envoyer des Chevy Cruze construits au Mexique à des concessionnaires automobiles aux États-Unis sans payer de droits de douane. Fabriquez aux États-Unis ou payez une grosse taxe à la frontière ! »

Ford, de son côté, a renoncé à construire son usine d’assemblage au Mexique pour plutôt investir 700 millions de dollars et créer 700 emplois au Michigan, un État frappé de plein fouet par la désindustrialisation qui avait, à la surprise générale, voté pour Trump en novembre dernier. Dans le cadre des primaires démocrates, l’État avait aussi fait mentir les sondages en appuyant Bernie Sanders, qui attaquait durement le libre-échange.

En décembre dernier, Trump a aussi menacé plusieurs grosses compagnies de leur imposer une taxe douanière punitive de 35 pourcent si celles-ci délocalisent pour ensuite renvoyer leurs produits aux États-Unis.

Ajoutons à cela qu’il a réitéré, depuis son élection, sa volonté d’éliminer le Partenariat transpacifique et de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain.

Est-ce le début d’un temps nouveau, où la présidence américaine valorise l’enracinement et refuse que les compagnies fassent ce qu’elles veulent en tout temps et traitent les territoires comme de simples bases à investissement qu’elles peuvent quitter impunément ? Est-ce une nouvelle accélération vers la démondialisation ?

Pour être pleinement cohérente, cette démondialisation ne peut passer à côté d’une mise au pas de la haute-finance et du pouvoir bancaire aux États-Unis, qui détiennent aujourd’hui une puissance astronomique. Là-dessus, les actions et promesses de Trump sont beaucoup moins encourageantes, comme en témoignent ses récentes nominations. Cet aspect n’est pas négligeable, alors qu’une faillite des plus grandes banques américaines entraînerait nécessairement une récession mondiale.

Si Trump a prouvé pendant son élection être un phénomène marketing à l'efficacité redoutable, il ne peut pas ignorer que les attentes sont très élevées. Trump n’aura pas le choix de les combler s’il ne veut pas être considéré comme ce qu'il prétend pourfendre violemment, un politicien comme les autres.