Le Djihad, et après ?

Le 7 janvier 2015, triste souvenir, un massacre avait lieu dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Depuis, combien d’autres vies perdues et combien d’analyses furent écrites sur ces hommes et femmes partis rejoindre les rangs de l’État islamique ? Pendant les vacances de Noël, j’ai lu attentivement le livre fascinant du reporter David Thomson : Les revenants. Dans le cas présent, point de discussions en chambre (think tank), mais bien des conversations presque brut de décoffrage avec des jeunes qui avaient décidé de prendre les armes. Après les désillusions, la guerre, les privations, ces jeunes Français issus des banlieues ont raconté le pourquoi du comment.



Pas toujours facile à cerner



Si la frustration, l’ennui et le fait de se sentir en terre étrangère, même si nés en France, les causes de l’engagement sont multiples. Sans jamais juger, l’auteur a donné libre parole et le résultat est parfois surprenant. Provenant de la classe ouvrière et moyenne, le processus est long , avec toujours, une tête forte, un point d’ancrage qui leur fera miroiter un monde meilleur , à travers un aura de romantisme accompagné bien entendu, d’un volontarisme sans failles. Au fil des entretiens, nous pénétrons dans ce monde assez secret ou des jeunes de la banlieue troquent l’ennui pour une forme d’exaltation sur les champs de bataille en Syrie. Si ce document est terrifiant, des questions beaucoup plus sournoises s’invitent, et ce, pour les gouvernements futurs. Encadré dès leur retour, soumis à un système pénal coercitif (mais comment faire autrement),

l’auteur en vient à la conclusion que la « menace » est triple :



« Celle des retours d’éléments formés militairement et missionnés pour tuer, celle des « revenants » déçus, mais non repentis , capables de passer à l’acte violent individuellement ; et celle des sympathisants restés en France et pénétrés par ce discours ». Autant dire qu’une intense réflexion s’impose et sans lunettes rose !