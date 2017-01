Le nouveau son de Québec

L’année 2016 a été marquée par l’émergence d’une vague de groupes électro-pop de Québec, menée par les Men I Trust, Ghostly Kisses et Fjord, qui se servent des réseaux sociaux pour conquérir des auditeurs partout sur la planète. Et l’un des architectes principaux de ce nouveau son de Québec est un étudiant à la maîtrise d’origine roumaine qui se décrit comme un «geek extrême».

Le rendez-vous avec Dragos Chiriac, un nom bien connu des mélomanes branchés de la capitale, a pour décor le studio LARC, à l’Université Laval. C’est dans cet environnement feutré à la fine pointe de la technologie que Chiriac, un maniaque des ordinateurs, enregistre les chansons de Ghostly Kisses et Men I Trust, les deux formations dont il est l’un des piliers.

Avec les Harfang, Liana Bureau, Gabrielle Shonk et Fjord, ces groupes forment un noyau dur d’artistes de Québec qui enregistrent en anglais avec la ferme intention d’être entendus partout sur le globe.

Le nom de Ghostly Kisses, projet mené par la chanteuse Margaux Sauvé, a commencé à circuler à grande échelle, il y a un an, quand sa chanson Such Words a franchi le cap du million d’écoutes sur Spotify (1,8 million à ce jour). Pendant ce temps, le duo Fjord s’envolait avec Blue, qui totalise 2,8 millions d’écoutes.

Dans la foulée d’un article paru dans Le Journal, le succès de ces artistes, jusqu’alors inconnus du grand public, a fini par attirer l’attention des médias de masse. À la grande surprise de Dragos Chiriac, qui se réjouit de l’intérêt manifesté par la presse locale.

«Notre musique s’adresse à des auditeurs de l’extérieur de la province, mais on veut que notre musique tourne aussi au Québec», dit celui qui s’est installé au Québec avec sa famille en 1998.

Saine compétition

Résultat tangible: les salles se remplissent. Avant Noël à la Nef, à Québec, plus de 400 personnes étaient réunies pour entendre Gabrielle Shonk (à qui on prédit une brillante carrière) et Men I Trust. La soirée Québec à M pour Montréal, le 19 novembre, a aussi été un hit. Le Divan Orange était rempli pour Shonk, M.I.T, Ghostly Kisses, Liana et Ego Death. Au menu, électro, downtempo planant, folk, R&B et pop urbaine à la sauce Québec.

En plus de mettre en valeur la qualité de leurs chansons, ces spectacles «en gang» démontrent l’esprit de collaboration qui anime les artistes de Québec.

«On a un écosystème vraiment plaisant. On sent qu’il y a une saine compétition entre les musiciens. On se compare et on s’améliore. Le calibre augmente», analyse Chiriac.

Une chanson, un clip

Et c’est loin d’être terminé puisque 2017 s’annonce encore plus intéressante avec de nombreuses parutions. La plupart des artistes nommés dans cet article ont des albums ou mini-albums en chantier. La formation Harfang lancera le sien en janvier et on en oublie plusieurs.

De son côté, Dragos Chiriac continuera en parallèle d’écrire de la musique pour la publicité et de réaliser des vidéoclips (c’est lui a tourné Habit, de Shonk), son dada.

«Je capote là-dessus. Chaque single de Men I Trust, je ne le vois pas sans un clip.»

Des parutions à surveiller

Qui? Quand? Quoi? Voici quelques-unes des principales parutions «Made in Quebec» à surveiller en ce début d’année 2017.

Gabrielle Shonk, titre et date inconnus

Photo d'archives stevens LeBlanc

Après des années à bourlinguer d’une prestation dans un bar à une participation à La Voix, la Québéco-Américaine Gabrielle Shonk s’apprête enfin à lancer un premier album. Courtisée par les maisons de disques après la mise en ligne du single Habit, l’été dernier, Shonk a été qualifiée de «prochaine Alicia Keys».

Ghostly Kisses, What You See, mois de mars

Photo d'archives

Margaux Sauvé, qui lançait jusqu’ici à la pièce les chansons de son projet Ghostly Kisses, optera pour le format mini-album pour présenter ses nouvelles compositions. Dragos Chiriac aura encore le mandat de mettre en valeur la voix aérienne de Sauvé, qu’on a adorée sur Roses et Empty Note, deux chansons parues en 2016.

Harfang, Laugh Away The Sun, 20 janvier

Photo d'archives

Quelque part entre le rock planant de Half Moon Run et les envolées vocales de Jonsi, de Sigur Ros, on retrouve ce quintette qui ose l’album complet après deux mini-albums prometteurs. Stockholm et Flatline ont déjà surgi sur la toile pour les curieux.

Liana Bureau, titre inconnu, printemps

Photo d'archives Jean-François Desgagnés

Une autre ancienne de La Voix, Liana Bureau, parie aussi sur le mini-album pour ses premiers pas sur disque. On a fait connaissance avec sa pop entraînante l’an dernier grâce au titre On the Run. Il y a quelques jours, elle a emprunté le Hold On We’re Going Home de Drake et en a servi sa vision aux internautes.

Men I Trust, titre inconnu, mois de mars

Photo d'archives Annie T Roussel

Un album compilation, qui sortira en vinyle, constituera le legs 2017 de ce quatuor électro-pop, qui nous a fait coucou récemment avec le vidéoclip «Made in China» de la pièce Plain View. Au programme, tous les singles à la pièce, une inédite et les meilleurs moments des deux premiers albums.

Fjord, titre et date inconnus

Photo d'archives stevens LeBlanc

Aussi versé dans l’électro-pop, le duo formé de Thomas Casault et Louis-Étienne Santais a dans ses plans d’assurer la relève de son mini-album Textures, paru en 2016. Comme Ghostly Kisses, Fjord est un champion local de Spotify grâce aux 2,8 millions d’écoutes de Blue et aux 2 millions récemment amassées par I Get It Now.