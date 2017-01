Le sept malchanceux

DALLAS | En bon capitaine, Max Pacioretty gardait un discours positif mercredi malgré les nombreux blessés au sein de l’équipe. Il refusait de se laisser décourager par les pertes de deux ailiers du top 6, Paul Byron et Brendan Gallagher.

«Il n’y a rien à faire, c’est de la pure malchance, a raconté Pacioretty après la victoire de 4 à 3 en prolongation contre les Stars à Dallas. Nous avons perdu de bons joueurs depuis le début de la saison et nous venons d’en perdre deux autres. Mais il y a de la profondeur au sein de cette équipe et surtout, beaucoup de détermination. Nous trouvons des façons de gagner nos matchs. Pour y arriver, il faut un meilleur effort de tout le monde.»

«Ça ne sert à rien d’avoir peur même si nous venons de perdre deux attaquants importants en Byron et Gallagher, a renchéri le centre Torrey Mitchell, qui a participé aux 39 matchs du CH cette saison. Nous allons continuer à jouer très fort afin de combler les absences de nombreux joueurs.»

Une question de caractère

Dans un autre coin du vestiaire de l’équipe adverse du American Airlines Arena, Alexander Radulov a rappelé le caractère de son équipe.

«C’est une mauvaise période pour les blessures, a renchéri l’ailier droit. Nous perdons des joueurs importants trop souvent. Comme je l’ai déjà dit, les gars sont prêts à payer le prix au sein de cette équipe. Gallagher se tenait devant le filet quand il a reçu un plomb de Weber. C’est toujours frustrant de voir des joueurs tomber au combat.»

«Je sais toutefois une chose et c’est que nous continuerons à nous battre pour gagner nos matchs, a enchaîné le Russe. Ce sera encore plus difficile. Mais nous savons qu’ils finiront par revenir au jeu.»

Galchenyuk et Markov à l'entraînement

Avec les blessures à Gallagher et Byron, le CH compte maintenant sept joueurs à l’infirmerie. Alex Galchenyuk, David Desharnais, Andrew Shaw, Andreï Markov et Greg Pateryn soignent également différentes blessures.

Galchenyuk et Markov se rapprochent toutefois d’un retour au jeu puisqu’ils ont mis le cap sur Toronto afin de participer à l’entraînement de l’équipe vendredi.

À la mi-mars l’an dernier, le Tricolore a joué une poignée de matchs sans huit réguliers de l’équipe: Carey Price, P.K. Subban, Gallagher, Jeff Petry, Nathan Beaulieu, David Desharnais, Tom Gilbert et Brian Flynn.

Au cours de cette période, l’équipe de Michel Therrien continuait à s’enliser. Cette année, c’est une autre histoire. Depuis la perte de Galchenyuk, le meilleur centre de l’équipe, le Canadien a gardé la tête hors de l’eau avec un très bon dossier de 7-3-4. Les Price, Shea Weber, Pacioretty, Radulov, Petry et Phillip Danault montent la garde.

Le prochain défi consistera à maintenir un rythme convenable sans deux des meilleurs ailiers de l’équipe et deux joueurs apportant une énergie importante au groupe en Byron et Gallagher.

Marc Bergevin explorera encore différentes pistes. À l’image du dernier mois, le DG du Canadien devrait prioriser les solutions à l’interne avant de procéder à une transaction.

D’ailleurs, en fin de journée jeudi, l’organisation a rappelé les attaquants Sven Andrighetto et Nikita Scherbak. Andrighetto a récolté 22 points (8 buts, 14 passes) en 20 matchs avec les IceCaps, tandis que Scherbak en a amassé 20 (10 buts, 10 passes) en 27 rencontres.

Dans le cas de Scherbak, il s’agit de son premier rappel par le Canadien.

Le rapport médical

Alex Galchenyuk

Photo Martin Chevalier

Diagnostic : Blessure au genou droit

Durée de l’absence : Six à huit semaines

Blessé le 4 décembre à Los Angeles

Nombre de matchs à l’infirmerie : 14

Retour prévu : Il a retrouvé l’équipe à Toronto et participera à l’entraînement aujourd’hui. Il pourrait revenir au jeu plus rapidement que prévu. Au départ, le scénario le plus optimiste était un retour tout juste avant le match des étoiles à la fin janvier.

David Desharnais

Photo Martin Chevalier

Diagnostic : Blessure au genou gauche

Durée de l’absence : Six à huit semaines

Blessé le 6 décembre à St. Louis

Nombre de matchs à l’infirmerie : 13

Retour prévu : Il a recommencé à patiner, mais sans participer à des entraînements complets. Un retour vers la pause du match des étoiles est possible.

Andrew Shaw

Photo Ben Pelosse

Diagnostic : Commotion cérébrale

Durée de l’absence : Indéterminée

Blessé le 12 décembre contre Boston

Nombre de matchs à l’infirmerie : 10

Retour prévu : Il n’a toujours pas renoué avec ses coéquipiers à l’entraînement. Il a subi une commotion cérébrale après la mise en échec de Torey Krug, des Bruins.

Greg Pateryn

Photo Pierre-Paul Poulin

Diagnostic : Fracture à une cheville

Durée de l’absence : Huit semaines

Blessé le 6 décembre à St. Louis

Nombre de matchs à l’infirmerie : 13

Retour prévu : Après la pause du match des étoiles, soit début février. Il s’est blessé à la cheville en bloquant un tir d’Alexander Steen lors de la visite du CH à St. Louis.

Andreï Markov

Photo Martin Chevalier

Diagnostic : Blessure à l’aine

Durée de l’absence : Indéterminée

Blessé le 17 décembre à Washington

Nombre de matchs à l’infirmerie : 8

Retour prévu : Comme Galchenyuk, il a fait le voyage à Toronto. Il recommencera à s’entraîner avec ses coéquipiers. Un retour d’ici les prochains jours est fort probable.

Paul Byron

Photo AFP

Diagnostic : Haut du corps, fort probablement une commotion cérébrale

Durée de l’absence : Indéterminée

Blessé le 4 janvier à Dallas

Nombre de matchs à l’infirmerie : Il s’est blessé en fin de 1re période au dernier match.

Retour prévu : Impossible à prédire s’il souffre bel et bien des symptômes d’une commotion.

Brendan Gallagher

Photo USA Today Sports

Diagnostic : Blessure à la main gauche

Durée de l’absence : Encore trop tôt pour le savoir

Blessé le 4 janvier à Dallas

Nombre de matchs à l’infirmerie : Il a quitté la rencontre en 3e période face aux Stars.

Retour prévu : Gallagher devait rencontrer les médecins de l’équipe, jeudi, à Montréal. Il n’a pas accompagné ses coéquipiers à Toronto. Il a reçu un tir de Shea Weber directement sur la main.