Les coups de cœur de... Patrick Langlois

Avant de devenir animateur, Patrick Langlois a parcouru le monde avec le groupe Simple Plan. Aujourd’hui, il anime au micro d’Énergie 94,3 FM, est ambassadeur de la webradio iHeartRadio et ne cesse d’accumuler des projets en télévision. ­D’ailleurs, le 28 janvier, il participera au tournoi de hockey Coupe Best Buy. Le VJ nous dévoile donc sa résolution en 2017 et partage plusieurs de ses lieux favoris en ville.

Le restaurant ­favori ?

Photo courtoisie

Je choisis mes restaurants préférés comme mes albums. J’ai certains classiques, comme le Bremner et le ­Mezcla en ville, mais j’ai aussi les répétitifs, comme le Sofia Pizzeria dans le quartier DIX30. J’y suis allé tellement souvent en 2016. Si tu veux une pizza cuite dans un four à bois, c’est un excellent choix. C’est un restaurant de quartier qui fonctionne pour tout: en couple, en famille, en réunion d’affaires ou même pour célébrer une occasion spéciale.

Photo courtoisie

Un endroit où ­prendre un verre ?

J’ai habité le quartier ­Griffintown, et ma blonde et moi allions souvent prendre un verre au Burgundy Lion. L’endroit est devenu un peu comme notre deuxième salon. C’était parfait pour rencontrer des amis et prendre quelques verres.

L’activité préférée ?

Photo Ben Pelosse

Sans contredit le hockey! J’en ai besoin! De plus, je joue dans la meilleure des ligues de la ville, soit celle d’evenko. On se retrouve sur la glace du Canadien au Centre Bell! Rien de moins, les amis! On joue à six heures du matin et je suis toujours heureux de m’y rendre. C’est tellement grandiose, car je réchauffe la glace des joueurs! C’est une ligue assez exclusive. Je suis vraiment chanceux!

Une adresse secrète à ­découvrir ?

Photo Louis-Philippe Messier

Le Kazu. Je suis un grand fanatique de la bouffe japonaise et le Kazu est authentique. C’est situé à l’intersection Sainte-Catherine et Saint-Marc. Il y a toujours une file d’attente, car l’espace est tout petit. L’atmosphère est vraiment chouette avec tout le personnel qui crie des mots en japonais! Le menu est écrit à moitié en japonais et à moitié en anglais. Il n’y a rien de chic, mais la bouffe est ­vraiment excellente.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Je pourrais facilement dire Osheaga ou encore la Formule 1. Ce sont des événements que je ne manque jamais. Cependant, pour mon amour du hockey, je préfère dire les séries de nos Glorieux. La ville se transforme et devient tout à coup festive. Le printemps arrive finalement et lorsque le Tricolore gagne, la rue Sainte-Catherine devient dynamique!

Si j’étais maire de Montréal, je...

Le maire Denis Coderre n’a vraiment pas un ­mandat évident. Je crois que les citoyens ne s’en rendent pas compte. Alors, si j’étais maire, j’inviterais les citoyens à passer des journées avec moi. Ils commenceraient la journée à l’heure où je me lève, assisteraient à mes réunions, suivraient mon horaire et se coucheraient à l’heure où je me couche! Peut-être auraient-ils une idée différente du mandat d’un maire au lieu de juger sans savoir.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Je trouve que Montréal possède une ­géographie idéale. Pour une métropole de son envergure, je trouve qu’il est facile de se rejoindre dans tous ses quartiers éclectiques. À Montréal, on peut donner un ­rendez-vous à un ami qui habite à l’autre bout de la ville et cela ne prendra pas des heures. Ce n’est pas le cas dans certaines villes comme Toronto et New York.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Je ne peux pas juste en dire un. J’en ai ­plusieurs. Je suis fan du Canadien depuis toujours, et enfant, j’accompagnais mon papa à plusieurs matchs. Puis, lorsque je ­travaillais avec Simple Plan, il y a eu leur ­première fois au Centre Bell. C’était fou! Il y a eu aussi mes demandes de vidéoclips au guichet vox-pop à MusiquePlus. Ça sentait un peu l’urine, mais je souhaitais toujours qu’on choisisse ma demande spéciale!

La résolution en 2017 ?

Au courant de l’année dernière, j’ai arrêté de dire «je n’ai pas le temps». Je dis plutôt «je n’ai pas pris le temps». Je continuerai cette devise. Puis, cette semaine, je vais faire un ménage de mes courriels. Ma boîte est trop engorgée. De plus, comme tout le monde, je vais recommencer à bien manger. Je me prends en main pour vrai!