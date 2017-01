L'expérience d'abord à la Classique Parmalat-Lactantia

Moins d’équipes, meilleure expérience. Voilà qui pourrait servir de slogan pour la 23e édition de la Classique de basketball Parmalat-Lactantia qui s’amorcera vendredi soir au PEPS de l’Université Laval.

Question que tout soit impeccable durant les trois jours de l’événement qui réunira une centaine d’équipes de niveau scolaire jusqu’à dimanche, les organisateurs ont préféré diminuer légèrement le nombre d’admissions plutôt à ce qu’il croît encore. Les matchs seront disputés à quatre endroits différents, dont au PEPS.

«Ça devenait difficile de faire plus gros et ce n’est pas ce qui rendait le tournoi meilleur. On préfère offrir un meilleur service et faire de cet événement un succès sur toute la ligne, a expliqué le coordonnateur de l’événement, Jacques Paiement Jr, rappelant qu’il y avait eu 110 équipes l’an passé.

«Par exemple, cette année, on va utiliser le plateau central de notre terrain pour la première fois. On n’aurait pas pu faire ça en ayant plus d’équipes.»

Un impact plus que positif

Initié par Serge Baribeau et Marie Tardif, ce rendez-vous annuel est devenu un incontournable dans le monde du basketball scolaire. À l’exception de la Gaspésie et de la Côte-Nord, toutes les régions de la province seront représentées dans l’une ou l’autre des sept catégories en action. De Québec et des environs, elles seront environ une cinquantaine de formations

Le tournoi sert aussi d’activité de financement pour les clubs du Rouge et Or, qui disputeront d’ailleurs chacun un match contre McGill, dès 18 h, vendredi soir. Les filles et les gars trônent au sommet du classement de leur ligue respective.

«On n’a pas nécessairement des résultats qui sont noirs sur blanc qu’une chose donnée est à cause de cela, mais ça permet à plus d’équipes de la région de Québec de se mesurer à des équipes de partout ailleurs en province, alors qu’elles n'en auraient peut-être pas la chance. Je suis convaincu que ça a un impact [positif]», a renchéri Paiement fils, aussi entraîneur en chef de la troupe masculine du Rouge et Or.

Des modèles

Les membres du Rouge et Or agiront comme bénévoles tout au long du week-end. Coach Paiement a rappelé qu’ils servaient de modèles auprès des jeunes basketteurs. Un propos qui a éveillé des souvenirs dans la tête d’Alexandre Leclerc, un ailier de troisième année avec l’équipe universitaire.

«Je jouais à Saguenay, quand j’ai fait ce tournoi plus jeune. De pouvoir voir les joueurs du Rouge et Or, c’était quelque chose. On ne s’en rend pas compte qu’on est des modèles pour eux», a-t-il raconté.

L'admission coûtera 5 $ par jour.