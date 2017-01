L'or à l'enjeu: le match en direct

La médaille d’or du Championnat du monde de hockey junior est à l’enjeu ce soir à Montréa alors que le Canada croise le fer avec les États-Unis.

1ère période

Thomas Chabot a tout fait sur le premier but du Canada. Il a d'abord soutiré la rondelle à Colin White, un autre espoir des Sénateurs, derrière le filet du Canada. Puis, à l'autre bout, il a récupé une passe de Matt Barzal à l'intention de Mathieu Joseph avant de battre Tyler Parsons de vitesse.

Chabot goal, 1-0 Canada pic.twitter.com/3MJh8w1iKu — GIF Grand Maester (@myregularface) 6 janvier 2017

Puis, une sortie de zone laborieuse des Américains a permis à Jérémy Lauzon de profiter d'une rondelle libre au beau milieu de l'enclave. L'arrière québécois a battu Parson d'un puissant lancer frappé. 2 à 0 Canada à mi-chemin en première.

Jeremy Lauzon gives Canada a 2-0 lead pic.twitter.com/Rng8q30PVt — GIF Grand Maester (@myregularface) 6 janvier 2017

Une priorité de deux buts aussi tôt dans l'affrontement, le Canada ne pouvait pas espérer mieux.

bench reaction pic.twitter.com/Iju6JdrII8 — GIF Grand Maester (@myregularface) 6 janvier 2017

2e période

À peine plus de 3 minutes étaient écoulées en deuxième lorsque Charlie McAvoy a réduit l'écart. L'espoir des Bruins a été complétement oublié par la défense canadienne et il a battu Hart dans la partie supérieure. Un mauvais changement au banc du Canada et la patience de Jordan Greenway à l'entrée du territoire canadien a conduit à ce premier filet des Américains.

McAvoy goal, USA trails 2-1 pic.twitter.com/Kwhxl37e1S — GIF Grand Maester (@myregularface) 6 janvier 2017

Un autre mauvais changement est venu hanter le Canada en deuxième. Les représentants de l'unifolié ont été puni pour avoir eu trop de joueurs sur la glace. Les Américains ont profité de cet avantage d'un homme pour niveler la marque. Troy Terry a gagné la mise en jeu en zone canadienne avant que Kiefer Bellows ne redirige un tir de la pointe derrière Carter Hart. C'est 2 à 2.

USA ties the game 2-2 pic.twitter.com/linoD3Ovs2 — GIF Grand Maester (@myregularface) 6 janvier 2017

Les Américains célèbrent.

USA bench reaction pic.twitter.com/Pq8m28CH1g — GIF Grand Maester (@myregularface) 6 janvier 2017

Carter Hart défend la cage du Canada tandis que Tyler Parsons est d'office devant le filet des États-Unis.

En bref

Les représentants de l’unifolié ont surpris la toujours invaincue Suède en demi-finale, l’emportant 5-2 mercredi, alors que les Américains sont venus à bout de la Russie 4-3 en tirs de barrage.

Il s’agit d’un deuxième affrontement entre les deux équipes lors de la compétition. En effet, les joueurs du pays de l’Oncle Sam s’étaient imposés par le pointage de 3-1 lors d’un duel du tournoi à la ronde, samedi.

Les États-Unis sont toujours invaincus en six matchs lors de la compétition.

Dylan Strome et Clayton Keller sont les deux meilleurs pointeurs de chaque formation, avec 10 points chacun.

Plus tôt jeudi, la Russie a vaincu la Suède en prolongation pour repartir avec la médaille de bronze.

- Avec l'Agence QMI