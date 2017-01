«Max est notre meneur» – Alexander Radulov

DALLAS | Max Pacioretty a passé de longues secondes après la rencontre à louanger Alexander Radulov, le décrivant comme un attaquant infatigable. Quelques minutes plus tard, Radulov a retourné l’ascenseur à son capitaine en le complimentant à son tour.

«Max est notre meneur, a mentionné Radulov en sortant son plus beau sourire édenté. Il est toujours là quand nous avons besoin de lui. Il marque de gros buts pour notre équipe. C’est de cette façon que les grands joueurs se mettent en évidence. Je suis vraiment heureux pour lui puisqu’il a réussi deux immenses buts en prolongation à Nashville et à Dallas.»

Avec un doublé contre les Stars, ­Pacioretty a maintenant 18 buts à sa fiche. Il se retrouve à égalité avec Alex Ovechkin, Vladimir Tarasenko et Cam Atkinson au sixième rang de la LNH.

Le capitaine du CH a aussi six buts gagnants, ce qui le place au deuxième rang du circuit à égalité avec Ovechkin. Jeff Carter, des Kings de Los Angeles, mène le bal avec sept.

«Je ne me sens pas différent même si j’ai marqué le but vainqueur en prolongation pour un deuxième soir d’affilée, a répliqué l’Américain. Honnêtement, j’aurais mieux aimé voir l’équipe protéger l’avance d’un but en fin de troisième période. C’est juste très réjouissant de constater que nous récoltons les fruits de notre travail. Nous avons encore perdu des joueurs ce soir (hier), mais nous avons trouvé une façon de l’emporter.»