Mortes après six jours inoubliables

TROIS-RIVIÈRES | La femme de 38 ans et sa fille de 10 ans décédées dans une collision routière mercredi venaient tout juste de passer des journées inoubliables à célébrer le Nouvel An entourées de leurs proches du Lac-Saint-Jean, qu’elles ne voyaient pas souvent.

À lire aussi : Une mère et sa fille périssent dans un accident à La Tuque

Stéphanie Deschamps, 38 ans, et sa fille Lexann Montpetit, 10 ans, ont quitté le Lac-Saint-Jean pour Montréal, mercredi matin vers 10 h 30, le cœur léger, après avoir fait le plein de bons souvenirs.

Tirée de Facebook

Tirée de Facebook

Environ une heure plus tard, Mme Deschamps a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe de la route 155 à La Tuque en Mauricie et est allée percuter un véhicule utilitaire sport qui venait en sens inverse.

Karine Deschamps n’est pas près d’oublier le jour de l’An 2017, le dernier passé avec sa sœur Stéphanie et sa filleule Lexann.

«On s’est fait une bonne bouffe! Une table qui pouvait nourrir un pays entier. On a ri, on a parlé, on a fêté, on s’est collées», évoque Karine Deschamps.

Selon elle, sa sœur Stéphanie était vraiment heureuse ce jour-là.

«Ma sœur avait un cœur d’enfant, c’était le petit bouffon qui faisait rire les jeunes. Elle était un peu comme leur grande sœur», dit-elle.

Elle perd 65 livres

Stéphanie Deschamps avait perdu 65 livres dans les derniers mois et en était particulièrement fière. C’était d’ailleurs une des premières fois qu’elle pouvait prendre un petit verre d’alcool depuis sa chirurgie bariatrique.

Karine souligne la grande détermination de sa sœur, qui travaillait comme psycho­éducatrice dans la région de Montréal auprès d’ex-toxicomanes et de gens atteints d’un traumatisme crânien.

«Je pense que tout le monde qui a croisé ma sœur sait qu’elle était une personne exceptionnelle­­. Elle n’avait pas d’ennemis. Tout le monde l’aimait», dit-elle, la voix cassée par l’émotion.

Elle n’a que de bons mots pour sa filleule Lexann, décédée trop tôt aux côtés de sa mère.

«Elle était très intelligente et artistique. Elle voulait faire du théâtre et avait un bon sens de la répartie. Elle était capable de maintenir des discussions avec des adultes, même si elle n’avait que 10 ans», dit Karine Deschamps.

Elle se souvient de la première fois qu’elle l’a tenue dans ses bras, à l’hôpital de Roberval.

«C’était un beau bébé en santé. Du gros bonheur», dit-elle.

Karine se souvient d’ailleurs qu’initialement, le gynécologue croyait que Lexann était un garçon, si bien que les parents s’étaient équipés pour un petit gars. Ce n’est que plus tard, pendant la grossesse de sa sœur, qu’ils ont appris que c’était finalement une fille.

«On en riait bien gros. C’était cocasse, bien drôle», se souvient Karine.

Sa sœur était déjà marraine de sa petite fille à elle, trois ans plus vieille que Lexann.

La famille blâme l’état de la route

Le père de Stéphanie Deschamps croit qu’un piètre déneigement de la route 155 par le ministère des Transports le 4 janvier a provoqué la mort de sa fille et de sa petite-fille.

«Je suis déçu du ministère des Transports, de la manière dont ils déneigent les routes. C’est le déneigement qui a provoqué l’accident», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

La Sûreté du Québec attend pour sa part les conclusions de l’enquête, mais étudie l’hypo­thèse de mauvaises conditions routières jumelées à une conduite mal adaptée.

Dangereuse

La mairesse de Lac-Bouchette, Ghislaine M.-Hudon, admet que la route 155 n’est pas toujours facile­­ à pratiquer.

«La route a beaucoup de courbes, beaucoup de côtes, n’est pas large, il y a du trafic lourd. De plus en plus, le ministère investit dans la route pour faire des zones de dépassement, pour élargir la route. Disons qu’il y a beaucoup d’argent qui a été mis depuis quelques années», explique-t-elle.

En trois ans, la route 155 a été le théâtre de 266 accidents qui ont fait 103 blessés et six morts.

La mairesse entend poursuivre sa bataille pour que la 155 reste une priorité en ce qui a trait au déneigement, d’autant plus qu’il n’y a pas de réseau cellulaire sur de grands tronçons de plusieurs kilomètres.

«Est-ce qu’il y avait une problématique en ce qui a trait au déneigement? Je ne peux pas dire, je n’étais pas sur la route ce jour-là. Mais quand il y a une tempête, il y a une tempête. Il faut adapter notre conduite, mais un accident, ça reste toujours malheureux», dit-elle.