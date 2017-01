Un fabricant d’autos nord-américain annonce que contrairement à ce qu’il avait décidé, il n’ouvrira pas une nouvelle usine au Mexique et créera plutôt des emplois dans son pays.

Les travailleurs sont contents et les syndicats aussi.

PESOS VERSUS DOLLARS

Une bonne nouvelle, donc?

Si vous êtes prêts à payer davantage pour acheter les bagnoles de ce fabricant, oui.

Car c’est comme ça que ça fonctionne: il y a toujours un prix à payer.

On n’a rien pour rien.

Tu as recours à des travailleurs syndiqués et grassement payés pour manufacturer ton produit? Ton produit te coûtera plus cher.

Donc, tu le vendras plus cher pour rentrer dans ton argent.

C’est l’ABC du système économique: les entreprises refilent toujours à leurs clients les hausses de salaires qu’ils doivent payer à leurs employés.

Tu fabriques ton auto au Mexique? Ton auto coûtera moins cher et tu la vendras moins cher.

Tu la fabriques aux États-Unis ou au Canada? Elle coûtera plus cher et tu la vendras plus cher.

Au bout du compte, c’est toujours le client qui paie.

Alors, oui, des autos fabriquées en Amérique du Nord, c’est une bonne nouvelle.

Mais si les consommateurs nord-américains ne veulent pas payer plus cher pour des produits fabriqués chez eux et qu’ils décident plutôt d’acheter des autos japonaises, alors là, c’est une mauvaise nouvelle.

C’est comme ça, la vie.

Il y a toujours un prix à payer.

On n’a rien pour rien.

SALAIRE MINIMUM

La FTQ milite pour le salaire minimum à 15 $?

Ok, parfait.

Mais il y aura des conséquences. Toutes les études sérieuses l’affirment.

«Ça sera une bombe atomique sur le marché de l’emploi, de dire l’économiste Pierre Fortin. Ça pourrait entraîner la perte de 100 000 emplois au Québec.»

Pour l’Institut économique de Montréal, une telle hausse causerait un tort énorme au développement économique en région et accélérerait l’exode rural.

Selon le Conseil québécois du commerce au détail, le salaire minimum à 15 $ ferait chuter la marge de profits nette des commerces et pourrait entraîner la fermeture de 9000 entreprises.

Et comme l’écrivait Nicolas Duvernois, le président de la Jeune chambre de commerce, dans Les Affaires: «Il ne faut pas faire l’autruche: 99,8 % des entreprises de la province sont des PME. Sur les 250 000 qu’on dénombre au Québec, plus de 72 % comptent moins de 10 employés. La hausse du salaire minimum aura un effet catastrophique sur ces organisations...»

On bouche un trou. On se retrouve avec deux trous.

Il y a toujours un prix à payer.

On n’a rien pour rien.

LE POT ET L’HÉRO

Cet été, dans le magazine Esquire, l’écrivain et journaliste Don Winslow signait un texte passionnant sur l’épidémie d’héroïne qui frappe les États-Unis depuis quelques années.

Sa thèse: elle est causée par la légalisation de la marijuana.

Afin d’éponger les pertes qu’ils ont encourues à la suite de la légalisation du pot, les cartels ont créé une nouvelle sorte d’héro, moins chère et plus dangereuse, et ont littéralement inondé le marché américain.

Résultat: de plus en plus d’Américains meurent de surdose d’héro.

Il y a toujours un prix à payer.

On n’a rien pour rien.