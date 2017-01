Ô Bahamas, terre de nos aïeux...

C’est aux Bahamas que Justin Trudeau et sa famille ont célébré le nouvel An.

Le passage à l’année 2017, et donc l’explosion de joie soulignant le 150 e anniversaire du Canada, eh bien, il a raté ça. Son pays chéri, il l'a troqué ce soir-là contre un peu de soleil...

Ce qu’on a vu à la télé, ses meilleurs voeux et tout le tralala, ce n’était qu’un message enregistré, une sorte de gros selfie. Et pas seulement pour les cons...

Il n’était pas là, Justin Trudeau, Sophie Grégoire non plus, quand tout le monde s’émouvait à Ottawa et ailleurs de l’anniversaire de la fédération, cette vénus de la géographie, étendue d’un océan à l’autre, la tête avec les morues de l’Atlantique, les pieds avec les saumons du Pacifique.

C’est Mélanie Joly, la majorette de Radio-Canada, qui a fait allumé la flamme devant le parlement canadien. En compagnie du Gouverneur général, David Johnston. Méchant casting!

Mais c’est le boulot d’une ministre du Patrimoine canadien de soutenir l’unité canadienne quand il n’y a personne au bureau...

C'est risible mais tout cela sera vite oublié, au Québec comme ailleurs.

M. Trudeau est toujours le politicien le plus populaire au Canada. Dans la Belle province aussi.

Manon Massé? L'étoile montante de QS fait peut-être ombrage à son petit orteil, sans plus... Faudra attendre encore pour parler d'un effet boeuf...

L'an dernier, M. Trudeau avait aussi passé les Fêtes dans les Caraïbles. Dans St-Kitts and Nevis, un endroit ultra chicôsse.

Il y avait tant d'effervescence à l'hôtel que les gens ont cru que Jennifer Aniston venait d'arriver avec son Justin, un Théroux celui-là...

Le PM avait de quoi réfléchir à la classe moyenne sur la plage...

Avec des décennies de déficits devant lui, le Canada aura besoin de tous les talents de Justin Trudeau pour lui faire oublier le marasme dans lequel il s'enlise.

Les déficits à venir ne se comptent plus en dizaines de milliards, ni en centaines de milliards mais en milliers de millards. On parle de trilliards.

On comprend mieux la volonté de légaliser la marijuana...