Un conflit qui a déjà trop duré

Ce n’est pas parce qu’une catégorie de travailleurs a un statut relativement privilégié que ses protestations ne sont pas légitimes ou devraient être écartées du revers de la main.

Cette semaine, les avocats et notaires employés par le gouvernement du Québec reprennent­­ la grève géné­rale entreprise au mois d’octobre­­.

Pour se faire entendre du gouvernement, ils n’ont ni le prestige et la capacité de blocage des médecins, ni la capacité­­ de nous arracher des larmes d’un drame individuel hautement médiatisé.

Le populisme ambiant aura donc beau jeu de casser du sucre sur le dos de ces éternels mal-aimés que sont les fonctionnaires.

Ce serait myope et méprisant.

Conséquences

L’affaire est en effet sérieuse à plusieurs titres.

Fondamentalement, les juristes de l’État conseillent le gouvernement sur la légalité et la constitutionnalité de ses actions.

Leur grève a pour première conséquence de retarder les projets de loi et les règlements qui s’y rattachent.

Le gouvernement prétend qu’il n’en est rien.

C’est très difficile à trancher, car d’innombrables projets de loi cheminent à des vitesses différentes dans les entrailles de l’appareil d’État. Mais il est extrêmement dur de croire que cette grève ne retarde rien.

Pensez-y un instant: dire que l’appareil­­ d’État n’est pas affecté revient­­ à dire poliment que ces gens ne servent à rien, ce qui est absurde.

Par ailleurs, même si, de l’extérieur, le gouvernement semble fonctionner normalement, il le fait présentement sans l’éclairage du conseil juridique que ces gens sont payés pour fournir.

Prenez par exemple tout le champ de l’octroi des contrats. Dans des domaines­­ comme le transport ou l’informatique­­, l’État du Québec accorde­­ des tas de contrats valant des centaines de millions.

Est-il sage qu’il le fasse sans éclai­rage juridique? À l’évidence, non.

Dans sa gestion quotidienne de multiples programmes, dans l’application et l’interprétation d’innombrables lois et règlements, l’État doit aussi s’assurer d’agir sur des bases légales solides­­.

Les juristes de l’État sont payés pour s’assurer de cela. En ce moment, on pilote à vue.

Quand le gouvernement décide si oui ou non, et comment, il octroie une subvention, il a besoin de le faire sur des assises légales solides. Ici encore, on pilote à vue.

Quand des inspecteurs ou des enquêteurs du gouvernement agissent, l’exercice de leurs responsabilités doit se faire dans le respect des droits des citoyens. Les juristes y veillent.

Ces mêmes juristes du gouvernement jouent aussi des rôles d’avocat-conseil ou d’avocat plaideur auprès des tribunaux dans les innombrables causes impliquant l’État. Ils n’y sont pas présentement.

Règlement

Ne me comprenez pas de travers: dans le litige qui les oppose à l’État, qui est à la fois leur client et leur employeur, je ne dis pas qu’ils ont raison sur tout et que la partie adverse doit céder.

Je dis simplement que ce conflit est plus important qu’il n’y paraît, qu’il ne fait que des perdants, et qu’il faut lui trouver un dénouement rapide.