Un départ qui a laissé un vide immense

Il y a un an jour pour jour, Québec apprenait avec stupeur le décès de l’ex-maire Jean-Paul L’Allier. Un départ subit qui a laissé un vide immense dans la vie de ses proches et des gens qui l’ont côtoyé.

«Il occupait tellement une grande place dans nos vies», témoigne sa femme et compagne des 33 dernières années, Johanne Mongeau. «Le vide immense créé par son décès est proportionnel à la grandeur de l’homme.»

Photo d'archives

Jean-Paul L’Allier, c’était le bon vivant, le blagueur, le gars positif, celui qui s’amusait de tout. Capable de s’émouvoir de la beauté d’un réverbère ou d’un massif de fleurs, mais aussi de lancer à bout de bras un livre fraîchement imprimé dans lequel il avait trouvé une faute d’orthographe.

«Il avait tout un caractère. Il fallait être fait fort pour l’affronter. Il avait des arguments et il était solide.» En contrepartie, il était capable de changer son fusil d’épaule si son interlocuteur savait se faire convaincant. Il n’y avait que son chien pour lui tenir tête, et cela l’agaçait royalement, rigole Mme Mongeau.

Photo Stevens LeBlanc

Homme de convictions

Ses quatre mandats à la mairie, de 1989 à 2005, il les a réalisés avec l’intime conviction que les projets qu’il avait en tête en valaient la peine, raconte sa complice. «Il avait une vision de la ville. C’était un passionné. Ce n’est pas pour rien qu’il est resté 16 ans.»

Cela ne l’a pas empêché de trouver certaines périodes plus difficiles. Pour lui, le scandale de la prostitution juvénile a été «épouvantable». Il avait alors prononcé sa célèbre phrase indiquant qu’une odeur de purin flottait sur la ville. De fausses rumeurs lancées à son sujet avaient beaucoup affecté ses enfants, ce qu’il ne pouvait supporter.

Photo Stevens LeBlanc

Des fleurs pendant 6 mois

Après le troisième mandat, son épouse aurait voulu qu’il s’arrête là, parce que la politique use. Il en a fait à sa tête et il a plongé de nouveau pour régler le dossier des fusions. Puis, il a envoyé des fleurs à sa femme chaque semaine pendant six mois pour se faire pardonner.

Oui, il a réalisé les grands plans de revitalisation de Saint-Roch, des berges de la rivière Saint-Charles, souligne Mme Mongeau. Tout comme l’aménagement des jardins Saint-Roch, dont il était très heureux. Mais sa fierté, il la tirait de la beauté de sa ville au quotidien.

Photo d'archives Simon Clark

Fier de sa ville

De son appartement de la rue Saint-Pierre, il aimait marcher jusqu’à l’hôtel de ville. Et s’il rencontrait des cols bleus affairés au nettoyage des rues, il s’arrêtait immanquablement pour leur piquer une jasette. «Il était fier. Tout était propre, propre, propre! C’était ses employés et ils faisaient du beau travail», sourit-elle.

Puis, quand il a décidé qu’il avait fait le tour du jardin, la décision a été irrévocable. Et il ne l’a jamais regrettée, se faisant un devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires politiques. «Chérie, cela ne nous regarde plus», tempérait-il quand il leur arrivait de s’échauffer sur des sujets d’actualité.

L’homme politique avait commencé à coucher sur papier ses réflexions sur sa carrière. Il n’aura pas eu le temps de compléter son travail, laissant blanches les pages qui devaient retracer son parcours comme maire.