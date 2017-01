Un YouTubeur millionnaire à 5 ans: éthique ou pas?

Le petit Ryan, qui anime la chaîne «Ryan ToysReview», est l’un des YouTubeurs les plus riches et populaires de l’heure.

Le jeune YouTubeur a plus de 5 millions d’abonnés et a récolté un total de 9 milliards de vues sur la plateforme en un peu plus d’un an. Sa chaîne cumule plus de 600 vidéos et génère des revenus oscillant autour d’un million de dollars par mois, selon Social Blade.

Capture d'écran

TheVerge explique que la maman de Ryan, qui souhaite rester anonyme, a quitté son emploi d’enseignement au secondaire pour travailler à plein temps sur la chaîne YouTube de fiston.

Dans les vidéos, on peut voir Ryan déballer et tester les jouets les plus populaires du moment. Furby, LEGO, Play Doh, Disney : tout pour faire rêver les enfants.

Le hic est que la chaîne présente également plusieurs produits venant de Walmart, avec le nom du magasin inscrit en gros dans le titre. Il est possible que Walmart commandite certaines vidéos, que ce soit par compensation monétaire ou simplement en fournissant les produits. En tel cas, on ne mentionne nulle part s’il s’agit ou non d’une publicité, ce qui est pourtant obligatoire selon la Federation Trade Commission (FTC), l'agence qui a pour mission l'application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielle aux États-Unis. La même chose a été observée pour LEGO, où le logo officiel apparaît dans une vidéo.

«Si un endosseur agit au nom d’un annonceur, ce qu’il ou elle dit est habituellement un discours publicitaire. Ce type de discours enfreint à la loi de la FTC s’il est trompeur.», est-il expliqué sur le site de la FTC.

YouTube aide les utilisateurs à identifier leur contenu en tant que publicité payante dans les options de mise en ligne. Lorsque la vidéo démarre, la mention «Comprend une promotion payante» est inscrite au bas de l’écran. Les vidéos de Ryan ToysReviews ne comprennent aucune mention de ce type.

Capture d'écran

Beaucoup de vues, peu d’interaction

La chaîne de Ryan attire énormément de vues; plusieurs de ses vidéos dépassent le million de vues. Cependant, il est étrange de comparer les vues de sa chaîne avec celles des autres chaînes populaires quand on examine le nombre de mentions «J’aime» et «Je n’aime pas».

Par exemple, Sous une vidéo de Ryan avec plus de 8 millions de vues, il y a un total de 13 449 interactions.

Capture d'écran

Mais, sous une vidéo de la chaîne de The Tonight Show, qui a obtenu plus de 5 millions de vues, il y a un total de 52 537 interactions «j’aime» et «je n’aime pas».

Capture d'écran

Sous une vidéo de la chaîne Smosh de plus de 5 millions de vues, on compte 98 744 interactions «j’aime» et «je n’aime pas».

Capture d'écran

Sous une vidéo du YouTubeur jacksepticeye qui a récolté plus d’un million de vues, on compte 74 061 interactions, sans compter les 16 000 commentaires.

Capture d'écran

Il y a, visiblement, une bonne différence entre les vidéos de Ryan et celles des autres YouTubeurs à la mode: beaucoup de vues, peu d’interaction. Le très populaire YouTubeur PewDiePie avance même que la chaîne de Ryan pourrait acheter des vues, ce qui est fermement défendu par le réseau, car les vues sont une façon d’obtenir des revenus sur le site. Il est possible, par des services à l’extérieur de YouTube, d’acheter des vues et abonnés. Une simple recherche Google liste le service Buy YouTube Views, où il est possible d'acheter plusieurs forfaits, dont des vues YouTube, des abonnés Instagram ou Facebook, etc.

Capture d'écran

Mais surtout, Il faut garder en tête le profil du consommateur : est-ce des enfants qui regardent les vidéos de Ryan, ou leurs parents? Les enfants ne sont possiblement pas aussi familiers avec la fonction «J’aime» et «Je n’aime pas», et ne font peut-être que regarder les vidéos, en toute innocence.

Une chose est au moins certaine : Ryan pourra aller à l’Université de son choix, avec un compte bancaire si bien rempli!

Et d’ici là, il pourra s’acheter tous les jouets qu’il souhaite.