Une année qui a été profitable à McCarron

DALLAS | La ville de Dallas aura toujours une signification particulière pour l’attaquant Michael McCarron. Et pour cause. C’est ici qu’il a disputé son premier match dans la LNH, la saison dernière.

Le gaillard de 6 pieds 6 pouces et 231 lb en gardera un souvenir impérissable même s’il avait fait ses débuts dans une défaite à sens unique du Canadien contre les Stars.

«Ç’a été une sorte de choc pour moi, mais en même temps, j’ai vécu la meilleure sensation au monde», a raconté McCarron après la victoire du Canadien, mercredi.

Depuis cette soirée du 19 décembre 2015, le choix de premier tour en 2013 en a fait du chemin. Après son premier séjour avec le grand club, il a terminé la dernière campagne dans la Ligue américaine afin de poursuivre son apprentissage dans les rangs professionnels.

Puis, au début de la présente saison, il est arrivé au camp avec quelques livres en moins et ça lui a permis de gagner en rapidité sur la glace. Cependant, malgré un rendement respectable, il n’est pas parvenu à convaincre l’état-major du Tricolore, qui l’a rétrogradé à nouveau dans la LAH.

McCarron ne s’est pas laissé abattre par cette mauvaise nouvelle et il s’est retroussé les manches avec les IceCaps de St.John’s. Puis, en raison des nombreuses blessures chez le Canadien, l’attaquant de 21 ans a obtenu un rappel, le 10 décembre.

Toutefois, c’est un joueur plus mature et plus confiant qui s’est présenté à Michel Therrien.

«J’ai pris mes responsabilités pendant que j’étais avec les IceCaps. Cette fois, j’ai l’intention de tout mettre en place pour demeurer à Montréal, a expliqué McCarron qui a récolté trois aides en 10 rencontres. Je me sens maintenant plus confortable avec le style de la LNH qu’à pareille date l’an dernier.

«Je suis en mesure de faire plus de jeux tout en gardant une intensité élevée. Je suis surtout moins en retard lorsque j’applique mes mises en échec.»

L’expérience cruciale

Les joueurs au gabarit imposant comme McCarron ont parfois besoin de plus de temps avant d’atteindre leur plein potentiel.

Pour viser cet objectif, ils doivent avoir régulièrement leur tour sur la patinoire et c’est ce que l’attaquant du Tricolore a vécu à St.John’s.

«J’ai compris que l’expérience est importante dans mon apprentissage, a souligné l’Américain. J’en gagne à chaque rencontre et je suis capable de bâtir là-dessus par la suite.

«Je vois une différence dans mon jeu par rapport à l’an dernier où je ne savais pas trop à quoi m’attendre.»

Au centre ou à l’aile ?

À Montréal, Therrien aime bien le faire jouer à l’aile. Par contre, avec les IceCaps, il est toujours utilisé au centre par Sylvain Lefebvre. Une situation qui ne dérange pas le principal intéressé.

«Ça ne me fait rien, car je suis capable de jouer aux deux positions», a mentionné McCarron.

S’il veut avoir sa chance à sa position naturelle avec le Canadien, il devra améliorer ses performances dans les cercles de mise en jeu où il en arrache depuis son retour à Montréal (taux d’efficacité de 44 %).

«Il n’y a pas de doute que tu dois en gagner sur une base régulière, a-t-il ajouté. Je m’adapte aux habitudes des autres joueurs d’expérience qui connaissent tous les trucs du métier.»

McCarron devra aussi utiliser ses épaules tout en étant capable de provoquer des chances de marquer avec ses compagnons de trio.

«Je veux demeurer une force positive et apporter de l’énergie à l’équipe», a ajouté l’ancien des Knights de London.