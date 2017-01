Une seule rencontre pour Brad Pitt avec ses enfants durant les fêtes

Brad Pitt n’a pu partager les joies du temps des Fêtes qu’une fois avec ses enfants. Une visite aux côtés de sa progéniture: voilà tout ce qu’Angelina Jolie a récemment permis à son ex, rapporte Page Six.

De plus, la rencontre s’est faite sous supervision et a été de courte durée. Elle est survenue après les enquêtes du FBI et les services sociaux du comté de Los Angeles concernant des accusations de violence contre Brad Pitt envers un de ses enfants. L’acteur a toutefois été blanchi.

Plus tôt cette semaine, Angelina Jolie a complété son séjour de vacances avec les six enfants de l’ancien couple, a-t-on appris de PurePeople.com. Elle est donc de retour à Los Angeles.

Sa bataille judiciaire contre Brad Pitt, son partenaire amoureux pendant 11 ans, a enfin pris une nouvelle tournure heureuse, car la maman de 41 ans a bien voulu sceller les clauses de son divorce qui lui confèrent la garde de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne. De son côté, l’Américain 53 ans pourra voir ses enfants, mais devra chaque fois être accompagné d’un psychologue.