Va-t-on arrêter de cracher sur les frères qui nous ont enseigné jadis?

Je lisais avec stupéfaction l’automne dernier dans Le Journal, un article de Sarah-Maude Lefebvre qui relatait qu’un homme de 56 ans avait entamé un recours collectif contre les Frères du Sacré-Cœur. Cet homme qui avait étudié au Collège Mont-Sacré-Cœur de Granby affirme avoir été violé 300 fois par un frère pendant qu’il effectuait son secondaire 3 et 4. Il semblerait que ce qui s’est passé dans sa jeunesse a laissé sur lui de nombreuses séquelles, dont un gros problème d’alcoolisme.

Non mais va-t-on arrêter de frapper sur le clergé? Je n’arrive pas à m’imaginer qu’on puisse être violé 300 fois sans trouver le moyen de réagir. Est-ce que les gens réalisent que c’est à cause de tout ce qu’on met sur le dos de nos hommes d’église que la pratique religieuse est disparue chez-nous? Et pendant ce temps-là, les sectes poussent comme des champignons et les musulmans nous envahissent, alors que nous on poursuit l’œuvre de destruction de nos religieux en tentant de trouver les autres victimes de ce frère. Cherchez l’erreur!

André

Je ne comprends pas les liens que vous faites. Et contrairement à vous, je pense que plus on incitera les victimes à parler, plus on débusquera les fautifs, et plus on protègera d’éventuelles futures victimes.