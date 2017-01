Walmart acceptera dès vendredi les cartes Visa dans ses magasins du Canada

TORONTO – Les consommateurs canadiens pourront de nouveau utiliser dès vendredi les cartes Visa dans les magasins Walmart puisqu’une entente entre les deux parties a été convenue, ont annoncé jeudi Visa et Walmart.

Walmart a cessé le 18 juillet dernier d'accepter les cartes de crédit Visa dans ses trois magasins de Thunder Bay, en Ontario, en invoquant des frais inacceptables pour le détaillant.

«Nous sommes parvenus à une entente avec Visa qui nous permet de continuer à offrir Visa comme mode de paiement dans nos magasins (canadiens). Les clients du Manitoba et de Thunder Bay, en Ontario, pourront utiliser leur carte de crédit Visa à compter du 6 janvier 2017», a indiqué jeudi Walmart dans un communiqué.

«Les titulaires de carte Visa peuvent à nouveau utiliser leurs cartes de crédit Visa comme mode de paiement dans tous les magasins Walmart au Canada», a mentionné également Visa Inc. dans son communiqué.

En juin dernier, Walmart avait affirmé que les frais associés aux achats faits par carte Visa étaient «trop élevés». La chaîne américaine justifiait sa décision par le fait qu’elle dépensait plus de 100 millions $ par année pour accepter les cartes de crédit et qu’elle se devait de réduire les coûts pour maintenir les prix au plus bas.

De son côté, le géant mondial de la carte de crédit Visa accusait Walmart Canada de se servir de ses consommateurs pour négocier des frais moins élevés sur les transactions.