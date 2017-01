Zachary Émond impressionne

ROUYN-NORANDA - Certes, un match ne fait pas une carrière. Force est de constater que le gardien Zachary Émond a cependant fait une bonne première impression, mercredi soir.

À son premier match dans la LHJMQ, le gardien titulaire des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup n’a pas été intimidé par l’offensive des Remparts de Québec.

«J’étais nerveux en début de match, mais rapidement je me suis senti à l’aise. Il y a une grosse coche entre le midget AAA et la LHJMQ au niveau de la rapidité (d’exécution). Les lancers sont plus vite et tu dois être prêt», a dit le natif de Saint-Cyprien résidant de RDL.

Coup de fil surprise

Émond digérait ses abus de Noël quand il a reçu un coup de fil pour l’inviter à passer le reste de son congé scolaire sous le ciel de l’Abitibi. «J’ignorais que je serais rappelé par les Huskies. J’ai reçu un appel le 26 décembre et le lendemain j’ai rejoint le club à Shawinigan.»

Émond écoulera les prochaines heures sans savoir où il terminera la campagne 2016-17. «J’ignore ce que l’avenir me réserve. La date limite pour les transactions est vendredi midi. Rester à Rouyn-Noranda c’est mon but, mais je serai à l’aise avec la décision des Huskies car ça va bien à RDL. Notre équipe toujours au premier rang (de la division).»

L’entraineur et dégé des Huskies Gilles Bouchard a tempéré les attentes. Dame rumeur racontait pourtant dans les couloirs de l’aréna IamGold qu’il pourrait bien transiger pour les services d’un vétéran afin d’épauler Samuel Harvey.

«Zachary a gardé les buts avec aplomb. C’est un bon espoir de notre organisation et il est le meilleur gardien de la ligue midget AAA avec seulement deux revers à sa fiche.

«Mais il est âgé de 16 ans, on doit faire attention. On l’a amené ici pour l’évaluer et lui permettre de découvrir comment ça se passe au sein de notre équipe», a dit Gilles Bouchard.

Source de distraction

Quoiqu’en disent les joueurs, les dernières journées de la période de transactions sont toujours une source de distractions.

«Veut, veut pas, ça affecte les jeunes. Sinon, comment expliquer le jeu (tiède) de Raphaël (Maheux), Ross (MacDougall) et Yanick (Turcotte) depuis quelques matchs? Nos joueurs ne veulent pas quitter Québec», assure Philippe Boucher.

«Dans mon temps, les rumeurs d’échanges se retrouvaient uniquement dans le journal. Maintenait, ça circule partout sur les réseaux sociaux et par textos.»

En bref

Après avoir joué avec un alignement réduit à 19 joueurs mercredi, les Huskies étaient privés de deux autres soldats jeudi à l’entrainement : le défenseur Zachary Lauzon et l’attaquant Mathieu Boucher. «En théorie, on évoluera à vingt vendredi soir et nous habillerons sept défenseurs», a dit Gilles Bouchard.

Du côté des Remparts, Philippe Boucher prévoit quelques changements à son alignement. D’abord pour remplacer le blessé Jesse Sutton et peut-être pour fouetter quelques autres éléments pour débuter un week-end de trois matchs en autant de jours.