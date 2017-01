LABRECQUE, Alphonse



Au Foyer de Charlesbourg, le 2 janvier 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Alphonse Labrecque, époux de dame Marie-Berthe Michaud, fils de feu monsieur Alfred Labrecque et de feu dame Obéline Leblond. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 10 janvier de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Le mercredi 11 janvier de 9 h à 10 h 30.Outre son épouse Marie-Berthe, il laisse dans le deuil ses filles: Carmen (Paul-André Gaudreault), Carole, Johanne (Pierre Bouret), Céline (Pierre Fortin), Josée (Bruno Breton); ses 10 petits-enfants adorés et leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants; sa sœur Jeannine; sa belle-sœur Réjeanne Michaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un immense merci à la docteure Élyse Roy pour son accompagnement et son grand dévouement, au docteur Benoit Dubuc (CHUL), ainsi qu'au personnel du Foyer de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués à notre petit papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Foyer de Charlesbourg (l'Unité des Soins palliatifs), 7150, boulevard Cloutier, Québec (Qc) G1H 5V5. Tél. : 418 628-0456.