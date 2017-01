COLLIN, Jacques



À l'I.U.C.P.Q., entouré des siens et de leur amour, le 3 janvier 2017, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Collin, conjoint de madame Carmen Richard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Carmen Richard, son fils Yannick Collin; sa belle-fille Marie-Eve Pineault et son beau-fils David Pineault; ses sœurs Carmelle, Kathleen (Serge Côté) et Michèle ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec Qc G1B 0B8 tél. : 418-656-4999.