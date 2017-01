MOREL, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er janvier 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Gilles Morel, époux de madame Gemma Dionne, père de feu Stéphane, fils de feu Albert Morel et de feu Jeannette Couture. Il demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Emmanuel et Dominic (Mélanie Chrétien); sa soeur, son frère, ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Diane (Raymond Ouellet), Richard, Pierrette Dionne (Gérard Ouellet), Diane Dionne (feu Jean-Pierre Vien), Gaétan Dionne et Johanne Dionne (feu Louis Gendreau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à lale dimanche 8 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le lundi 9 janvier à compter de 9h.