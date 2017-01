4 nouvelles pour faire sourire

Il semble qu’on entend et qu’on lit trop souvent de mauvaises nouvelles. En ce début d’année, pourquoi ne pas souligner le positif plutôt que le négatif? Voici quatre nouvelles qui concernent les animaux et qui devraient vous faire sourire d’aise ou de plaisir!

1. Plus d’adoptions, moins d’euthanasies

Un rapport tout récent de la Canadian Federation of Humane Societies (CFHS) fait état de deux bonnes nouvelles selon des données de 2015 compilées en 2016. D’abord, le nombre d’adoptions dans les refuges canadiens serait à la hausse, ce qui est une excellente nouvelle! Aussi, le nombre d’euthanasies dans les refuges canadiens serait à la baisse.

Il faut tous continuer nos efforts en ce sens et chaque citoyen propriétaire d’un animal doit se responsabiliser en adoptant son animal pour la vie et en privilégiant l’adoption d’animaux dans les refuges.

2. Les humoristes du Gala Rigolo

Pour la troisième année consécutive, la Fondation pour le bien-être des animaux (BEA) organise le Gala Rigolo. La Fondation BEA se veut un peu comme le Centraide des animaux au Québec. Comme collecte de fonds, il n’y a pas mieux que ce gala! Cette année, les spectateurs seront choyés puisque plusieurs têtes d’affiche seront sur scène, dont Philippe Laprise, François Bellefeuille, ancien vétérinaire, Silvi Tourigny, une étoile montante de l’humour et ancienne technicienne en santé animale, et Stéphane Fallu, animateur de la soirée, mais aussi animateur des téléséries Refuge animal et Animal cherche compagnie, à TVA. À ne pas manquer.

Le Gala Rigolo aura lieu le 28 avril à la salle Pratt & Whitney, à Longueuil. Les billets sont déjà en vente sur la page Facebook de la Fondation BEA.

3. Couper les queues et les oreilles, c’est fini !

Depuis le 1er janvier, il est interdit aux médecins vétérinaires du Québec de pratiquer les actes chirurgicaux suivants à des fins esthétiques ou pour des pratiques d’élevage: la caudectomie et essorillement chez le chien et le chat ainsi que la caudectomie chez les bovins et les chevaux. La caudectomie consiste à écourter ou à faire l’ablation de la queue de l’animal. L’essorillement est une intervention chirurgicale où l’on coupe les oreilles d’un animal. Le Québec vient donc rejoindre les rangs de la grande majorité des provinces canadiennes en ce qui concerne ces pratiques vieilles comme le monde, mais qui n’ont plus leur place aujourd’hui, en matière de bien-être animal. Eh oui! Le monde change et parfois, pour le mieux!

Notez bien que ces procédures ne pourront pas non plus être réalisées par des personnes autres que des vétérinaires. Voici ce qui est écrit dans l’avis de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec: «Toute personne – autre que des médecins vétérinaires – qui effectue ces chirurgies sur le territoire québécois sera poursuivie pour exercice illégal de la médecine vétérinaire et exposée aux conséquences prévues par la loi.»

4. Des animaux stérilisés et micropucés

Comme vous le savez, il y a encore trop d’animaux errants ou abandonnés. Ils finissent tous dans un refuge ou un autre et sont souvent euthanasiés, faute de place ou d’argent. Le problème de surpopulation est bien réel au Québec et même à Montréal! La solution passe inévitablement par la stérilisation des animaux et leur identification permanente à l’aide d’une micropuce.

Le nouveau règlement animalier de la Ville de Montréal a beaucoup fait jaser à cause des chiens de type pitbull, mais, quoi qu’il en soit, avec son application, il y a aussi de bonnes nouvelles: tout propriétaire de chats ou de chiens se verra dans l’obligation de les faire stériliser et de leur procurer une micropuce pour rendre leur identification plus aisée en cas de perte ou de fugue. L’exception ici sera l’animal reproducteur dont le gardien détient une preuve d’enregistrement d’une association de races reconnue.