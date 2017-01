5 pensées pour bien commencer l’année

En octobre, on va aux pommes. En novembre, on se plaint de la grisaille et des arbres nus. En décembre, on dépense, on retrouve les proches, on se couche tard. Et quand janvier arrive, qu’est-ce qu’on fait au juste?

1• Garder la tête froide. Jusqu’au 15 janvier, chaque année, c’est la même ritournelle: des résolutions se cachent un peu partout dans la ville ou même à la campagne et pénètrent notre esprit pour, la plupart du temps, s’évanouir quelques semaines plus tard. C’est ainsi qu’un rêve infiltre votre psyché et que vous commencez à trouver ultra important: de maigrir, d’être plus fine ou plus fin, de bien vous nourrir, de ne plus gaspiller, de voyager et d’économiser... Ce n’est pas une totale mauvaise idée de prendre une résolution, il faut juste penser à la transformer en un objectif atteignable, qu’on souhaite vraiment réaliser et pour lequel on est prêt à accorder le temps nécessaire.

2• Un rêve à transformer. Le psychologue Tim Pychyl ­disait dans une entrevue qu’il n’y a rien de mieux pour se sentir bien (pendant peu de temps) qu’une bonne intention prise maintenant pour laquelle aucune action n’est requise! Autrement dit, une résolution des premières semaines de janvier restera ­aisément à l’état de rêverie, de ­chimère, de belle parole. Il s’agit souvent, disait-il, d’une «intention anémique». Pour en faire un ­projet, il faudra y travailler.

3• Choisir quelque chose qu’on aime. J’écoutais un reportage inspirant qui ­relatait l’expérience de personnes ayant réalisé leurs résolutions de l’an dernier. Une chose semblait primordiale: il faut aimer les ­activités que notre résolution ­implique. Si chaque fois que je vais au centre sportif, je trouve cela ­pénible, si chaque fois, l’effort est plus grand que le plaisir que j’en retire, c’est sûr qu’en février ma résolution sera oubliée. Si vous ­détestez l’hiver et que vous vous proposez de marcher dehors tous les matins, il est pas mal certain que ça ne fonctionnera pas.

4• Personnaliser ses choix. Évidemment, payer ses dettes ou économiser, ­maigrir ou se refaire une santé sont parmi les résolutions les plus populaires, et c’est bien correct s’il s’agit d’un choix qui nous parle. Mais, dans certains cas, on peut aussi prendre le temps de réfléchir et de trouver un objectif plus ­personnel, qui nous correspond vraiment: apprendre la broderie, se lancer dans la couture, construire une armoire, visiter un pays qu’on ne connaît pas, suivre ce cours qui nous tente depuis toujours. On peut choisir de mettre de côté les idées reçues et les clichés.