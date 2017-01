BEAULNE, Denise Lagrange



À la Résidence Ste-Famille, le 3 janvier 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Denise Lagrange, fille de feu Joseph Lagrange et de feu Léontine Morin et conjointe de monsieur Bernard Beaulne. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint bien aimé Bernard Beaulne; sa fille Nancy Beaulne; son petit-fils Yohan Emond (Claudy-Anne Doucet); son arrière-petite-fille Eva ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Laura, Thérèse (feu Paulo Perreault), Roland (feu Cécile Lacroix), feu Jean-Paul (Marie-Thérèse Lacroix), feu Huguette (feu Lucien Dionne), Murielle (Gilles Caron) et feu Cécile. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence Ste-Famille pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal Qc H1N 1C1 tél. : 1 800-295-8111 ou 1-888-768-669 poste 221 ou en ligne au www.pq.poumon.ca La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.