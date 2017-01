Au CES, la vision de la mobilité de Hyundai prend forme

Comme tous les autres constructeurs, la sud-coréenne Hyundai est bien présente au CES 2017, la grande foire de l’électronique annuelle qui, depuis plusieurs années, semble avoir élu domicile à Las Vegas.

Hyundai a fait la démonstration de ses prototypes autonomes avec sa berline Ioniq dans les rues environnantes autour du centre CES. À l’intérieur, l’immense stand propose aux visiteurs et journalistes la vision future du groupe en matière de mobilité, le tout sur fond de réalité virtuelle bien décrite par les communiqués et photos du constructeur.

Le prototype autonome Ioniq utilise la plus récente technologie Lidar (système de détection par laser et radar) pour identifier et positionner les objets, les individus et les véhicules dans l’environnement immédiat du véhicule. Une technologie que les visiteurs peuvent expérimenter avec le système de réalité virtuelle disposé sur place.

Hyundai a intégré ce Lidar dans le parechoc avant, au lieu de la traditionnelle position sur le toit. Et le système profite des assistances déjà offertes chez Hyundai comme le régulateur de vitesse de croisière adaptatif, le radar avant et les caméras de maintien dans la voie.

Une antenne GPS est aussi utilisée pour localiser chaque véhicule sur une cartographie haute définition.

Avec Cisco

Pour le domaine de la connectivité, le groupe automobile fait appel au géant américain des communications TI Cisco pour optimiser la plateforme connectique qui s’occupera des communications bidirectionnelles entre le système central de la voiture, les autres véhicules, l’Internet des objets, le nuage et les dispositifs numérisés de l’infrastructure routière.

Smart Home

La vision de Hyundai ne s’arrête pas là. Le domicile fait partie intégrante de ce système global qui s’unit avec l’automobile – une sorte d’environnement intégré où « l’expérience utilisateur » demeure permanente ou ininterrompue peu importe que l’on soit à la maison ou sur la route.