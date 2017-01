Championnat provincial de curling: pas de parties faciles pour Ménard

Même s’il a remporté les quatre dernières éditions du championnat provincial de curling, Jean-Michel Ménard s’attend à une féroce opposition durant le tournoi qui débutera dimanche sur les glaces spécialement aménagées pour l’occasion à l’aréna de Lévis.

Le skip du club Etchemin qui joue en compagnie d’Éric Sylvain, Martin Crête et Philippe Ménard sait pertinemment que les autres équipes attendent la sienne avec une brique et un fanal en raison de leurs succès antérieurs. En carrière, Ménard revendique huit titres du Québec comme capitaine.

«Ce ne sera pas une balade dans le parc! Il va falloir travailler fort. Puis, on n’a pas toujours gagné [ce tournoi] facilement. On est parfois revenus de la porte de côté pour l’emporter. C’est un tournoi qu’on aime jouer et on sait comment s’y préparer», raconte Ménard, joint par Le Journal plus tôt cette semaine.

Billet majeur à l’enjeu

Même s’il demeure membre du club de Saint-Romuald, Ménard n’y met plus les pieds aussi fréquemment que ses partenaires de jeu puisqu’il réside à Gatineau en raison de son emploi au gouvernement fédéral. En quelque sorte, le tournoi lui permettra de renouer avec son monde. «Ça va être spécial, surtout pour mes coéquipiers Éric et Martin, encore des membres très actifs.»

Le vainqueur qui sera couronné le 15 janvier, à Lévis, empochera son laissez-passer pour le Brier, le championnat canadien de curling, prévu du 4 au 12 mars prochain à Saint-Jean de Terre-Neuve. Ménard est d’ailleurs le seul capitaine originaire du Québec à avoir remporté la prestigieuse compétition, en 2006. Avec une telle feuille de route, est-ce qu’il s’habitue à gagner?

«Je vais être égoïste et on en veut toujours plus. Cette année, l’objectif est différent puisque le Brier aura lieu à Terre-Neuve, où je n’ai jamais joué. J’ai eu des échos comme quoi les billets étaient presque tous vendus», a souligné le joueur de 40 ans qui conjugue sa passion avec son emploi et sa famille.

De son propre aveu, Ménard connaît une saison en dents de scie jusqu’ici. Des huit tournois qu’elle a disputés, son équipe en est ressortie gagnante à trois reprises.

Processus olympique

Les victoires ont permis d’accumuler de précieux points en prévision des qualifications olympiques pour les Jeux de Pyeongchang qui culmineront par la présentation de deux tournois en novembre et décembre 2017.

«On espère pouvoir être l’une de ces équipes aux qualifications. Mais honnêtement, non, je ne pense pas aux Jeux. C’est rendu un sport professionnel et on commence à voir la démarcation entre ceux qui sont à temps plein et ceux pour qui c’est un sport amateur. Elles sont rendues cinq, six équipes, et les battre à répétition est de plus en plus difficile.»