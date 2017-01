Chaos dans le sud de la Thaïlande sous les eaux, 8 morts

BANGKOK - Aéroport fermé en pleine saison touristique, routes coupées, villages inondés: le sud de la Thaïlande connaît depuis plusieurs jours des pluies torrentielles qui ont provoqué la mort de huit personnes.

Neuf provinces sont touchées et plus de 120 000 habitations sous les eaux, d’après un communiqué du ministère de l’Intérieur publié vendredi.

Les pluies diluviennes ont transformé les routes en cours d’eau, des liaisons maritimes vers les îles sont perturbées, de nombreux vols ont été annulés, y compris sur l’île touristique de Koh Samui, et l’aéroport de Nakhon Si Thammarat vient d’être fermé pour au moins deux jours.

Et vendredi, le service météorologique thaïlandais a mis en garde les habitants et les touristes contre de possibles «pluies violentes et crues soudaines» puisque de nouvelles précipitations sont attendues pour les deux prochains jours.

Bien que la saison des pluies - de juin à octobre - soit terminée depuis plusieurs semaines, le sud du pays connait son deuxième épisode d’inondations en peu de temps. A chaque fois des zones touristiques comme la ville de Krabi et l’île de Koh Samui sont touchées. En décembre, plus de 35 personnes avaient péri.

«Je vis ici depuis 12 ans et je n’ai jamais vu ça... C’est effrayant. Certains de mes employés n’ont pas pu venir travailler et beaucoup de clients ont eu leurs vols annulés», raconte à l’AFP Tuula Fitzpatrick, propriétaire d’une maison d’hôtes sur l’île de Samui.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux touristes partagent des photos d’hôtels ou de restaurants noyés sous les eaux, de la mer démontée, ou de Thaïlandais contraints de pousser leur moto piégée dans plusieurs dizaines de centimètres d’eau.

«Les pluies ont inondé les voies ferroviaires à plusieurs endroits et ont même emporté les rails à certains endroits», selon Thanongsak Kongprasert, de la compagnie ferroviaire thaïlandaise.

Le chef de la junte au pouvoir en Thaïlande, Prayut Chan-O-Cha, s’est rendu vendredi dans la province de Narathiwat, dans l’extrême sud du pays, pour rencontrer des sinistrés et distribuer des rations alimentaires.

Un peu plus au sud, dans le nord de la Malaisie, plus de 40.000 personnes ont dû être évacuées en raison des inondations et des milliers d’entre elles sont toujours réfugiées dans des centres de secours.