Des critiques de la politique de déneigement à Québec

Des commerçants de Montcalm et de Saint-Roch dénoncent des lacunes dans le déneigement de leurs artères commerciales, ce qui nuit selon eux à leur achalandage et leurs ventes.



Au cours du temps des Fêtes, le directeur de la Société de développement commercial (SDC) du quartier Montcalm, Jean-Pierre Bédard, a formulé deux plaintes à l’administration Labeaume au sujet du déneigement. Aucune modification n’aurait toutefois été apportée jusqu’ici selon lui.



« J’ai été obligé d’en faire une encore hier, ce n’est pas mieux et ça n’a pas changé, a-t-il martelé. Je persiste à dire que normalement, les artères commerciales devraient être priorisées. Sur Cartier, ça rétrécit la circulation. Les gens se stationnent à côté des bancs de neige, ce qui fait que la voie devient unique. »



La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, s’est entretenue avec quelques commerçants et elle estime que la politique de déneigement de la ville doit être revue.



« Jeudi, le remblais de neige rendait le stationnement impossible sur la rue Cartier, et ça c’est inacceptable, a-t-elle assuré. Il n’y a plus de place à l’erreur maintenant avec toutes les réformes. Il y a une obligation de résultat, parce que quelque chose cloche actuellement. »



Dans le quartier Saint-Roch, plusieurs commerçants sont également insatisfaits des délais de déneigement, selon la directrice générale de la SDC du secteur, Alexandrine Cardin-Dubé. « C’est un casse-tête routier, a-t-elle indiqué. Les camions de livraison ne peuvent parfois même pas accéder aux commerces, et les stationnements sont souvent inaccessibles. »



Des commerçants prennent la parole



Propriétaire du Parchemin du Roy sur la rue Cartier, Michel Chesseboeuf estime que des changements sont nécessaires pour assurer la vitalité économique du secteur. « C’est primordial, puisque si on veut payer nos taxes, il faut que l’argent rentre dans le compte, a-t-il expliqué. Déjà que l’on se bat beaucoup pour arriver, si en plus on a des bâtons dans les roues et moins de clients, ça ne va pas. »



Rencontré un peu plus tard, le gérant d’un Coin du Monde, Jacques Dionne, abonde dans le même sens et parle d’un affaiblissement de la qualité du déneigement depuis quelques années. « C’est comme si le service s’était dégradé, ce n’est juste pas normal, a-t-il expliqué. Je n’ai pas la solution, mais je sais qu’il y a un problème réel. »



La Ville de Québec se défend



La Ville de Québec affirme pour sa part que sa politique de déneigement impose de fonctionner selon un rythme précis. « Quand on parle de zone 1, c’est que ça doit être fait à l’intérieur de 24h après les précipitations, a indiqué l’agente aux communications, Wendy Whittom. C’est vraiment selon la politique de déneigement en place. »



Dans certains cas, de telles opérations peuvent se faire sur deux jours lorsque trop d’accumulations sont prévues.