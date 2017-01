Des revenus en hausse pour Jean Coutu, mais des profits en baisse

VARENNES – Le Groupe Jean Coutu a annoncé, jeudi, avoir conclu le troisième trimestre de son exercice financier 2017 avec des revenus de 763,7 millions $, en hausse de 11,9 % par rapport à la même période en 2016.

Le résultat net s’est toutefois élevé à 51,2 millions $, en légère comparativement à 57,8 millions $ affichés à pareille date l’an dernier.

Par ailleurs, Groupe Jean Coutu affiche des revenus de 2,189 milliards $, en hausse par rapport aux 2,148 milliards $ inscrits pour les trimestres correspondants lors du précédent exercice.

«Au cours du troisième trimestre, les ventes au détail de notre réseau et les ventes de la partie commerciale de nos centres de distribution ont connu une solide augmentation, témoignant ainsi avec éloquence du succès de nos stratégies d'affaires et de l'efficacité de leur implantation», a souligné le président et chef de la direction, François J. Coutu, dans un communiqué.