Des surprises à l’honneur

Si la tendance se maintient, il risque d’y avoir quelques visages inattendus sur le podium en juin à Las Vegas, lorsque la Ligue nationale remettra ses trophées.

À mi-chemin dans la saison, les noms de Connor McDavid, Sidney Crosby, Auston Matthews et Patrik Laine se retrouvent sans surprise dans la course aux honneurs individuels, tant selon les cotes du site de pari Bodog que selon les prédictions du Journal (voir ­tableau).

Mais à l’instar des succès de leur équipe respective, la présence des Devan Dubnyk et Sergeï Bobrovsky comme candidats au trophée Vézina était plus dure à deviner lors du premier coup de sifflet de la campagne.

Quant à Carey Price, son étoile a quelque peu pâli depuis le début du mois de décembre, mais il pointe toujours parmi les meneurs dans la lutte au titre de gardien par excellence.

Chez les défenseurs, la course semble plus ouverte. Brent Burns et Victor Hedman s’affichent comme des choix unanimes, mais Ryan Suter et Erik Karlsson font également figure de favoris.

Shea Weber était aussi bien près de se tailler une place dans notre palmarès.

Aspirants surprenants

Qu’importe les blessures, le Canadien compte toujours parmi les aspirants à la coupe Stanley, si l’on se fie aux cotes de Bodog.

Michel Therrien et ses troupes ont perdu des plumes depuis le 1er décembre, minés par l’absence d’Alex Galchenyuk, d’Andreï Markov et compagnie.

Malgré cela, à 14/1, le CH affiche la sixième cote la plus élevée parmi les 30 concessions de la LNH.

Ce palmarès est désormais dominé par les surprenants Blue Jackets de Columbus. Leur séquence de 16 victoires a fait grimper leur cote en flèche; établie à 28/1 le 1er décembre, elle a bondi à 7/1 un mois plus tard.

Les Jackets sont suivis de près par l’autre équipe inattendue de cette saison, le Wild du Minnesota.

Mais comme une campagne dure 82 matchs, pas 41, le portrait pourrait encore bien changer d’ici juin.