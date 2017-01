Des jumeaux perdent la vie après avoir été retrouvés inconscients dans une piscine

Une tragédie a assombri le temps des Fêtes de parents australiens: leurs jumeaux sont morts après avoir été retrouvés inconscients dans la piscine familiale.

Les deux bambins, une fillette et un garçon de 23 mois, Robbie et Charli Manago, auraient échappé à l’attention de leurs parents pendant quelques minutes.

Ils ont été retrouvés gisants dans la piscine familiale par leur mère, Fleur, le 20 décembre dernier.

Les hurlements de la femme ont alerté un voisin qui est accouru pour l’aider à pratiquer des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire sur les bambins.

Par la suite, les ambulanciers se sont rendus à la résidence située à Sidney et ont transporté les jumeaux à l’hôpital, où des médecins ont travaillé sans relâche pour tenter de sauver les tout-petits.

Les deux enfants ont été placés sous assistance respiratoire, mais Charli a malheureusement rendu l’âme le 26 décembre. Son frère Robbie est mort trois jours plus tard.

Plus de 500 personnes se sont rendues jeudi à l’église catholique Our Lady of the Angels pour rendre hommage aux deux enfants, portés à leur dernier repos dans de petits cercueils blancs accompagnés d’ours en peluche.

Robert et Fleur Manago, qui sont parents de quatre autres enfants, ont prié leurs proches de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de faire un don à l’Hôpital pour enfants de Westmead.

Une campagne de sociofinancement a par ailleurs été lancée sur le site GoFundMe afin de recueillir des fonds au nom des jumeaux pour ce même établissement.

En cinq jours, plus de 25 000 $ ont été amassés. L’objectif fixé est de 50 000 $.