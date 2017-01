Douce revanche pour les filles du Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval a savouré sa revanche de belle façon en corrigeant les Martlets de McGill par la marque de 70-40 dans un match à sens unique disputé, vendredi, au PEPS.

Vaincues pour la première fois de la saison, mercredi à McGill, les protégées de Guillaume Giroux ont rebondi de belle façon, ne laissant aucun doute sur l’issue du match.

«Contre une aussi bonne équipe, je suis surpris qu’on ait gagné par un si grand écart, mais nous sommes difficiles à jouer quand on impose notre style de jeu, a raconté le pilote lavallois. La défaite à McGill m’a ébranlé et j’ai peu dormi au cours des deux derniers jours. J’étais ébranlé, surtout de la façon dont nous avons perdu en ne marquant que 42 points.»

Avec cette victoire convaincante, le Rouge et Or conservera-t-il son titre d’équipe numéro un au pays lors de la prochaine publication du Top Ten? «Je ne sais pas, mais ce n’est pas important en janvier. Notre défaite ne fut pas un accident de parcours. Les Martlets ont gagné les cinq derniers provinciaux et elles ont développé une culture gagnante. Ça démontre que tout le monde peut nous battre quand on a un taux de réussite de 22 pour cent sur nos tirs.»

L’arrière de 5e année Gabrielle Girard a donné le ton avec un match de 18 points.

«Après une longue séquence victorieuse, ce ne fut pas facile de perdre à McGill, mais cette défaite nous a remis les pieds sur terre, a-t-elle illustré. Malgré la défaite, il n’y avait pas de doute dans l’esprit des filles. Nous avons profité de notre vitesse en créant de grandes séparations, ce qui nous a permis de prendre des tirs plus faciles. Les Martlets avaient trouvé une façon de nous battre et on a trouvé une façon de leur répondre.»

Du côté masculin, le Rouge et Or s’est incliné par la marque de 53-47 devant les Redmen. «Tu ne peux pas t’attendre à des miracles quand tu donnes 20 possessions de plus à l’adversaire, a résumé l’entraîneur-chef Jacques Paiement Jr. Nous avons accordé 26 rebonds offensifs contrairement à trois mercredi à McGill. On s’est laissé bousculer et on n’a pas relevé le défi physique. On a manqué de punch à tous les niveaux. Les partants de McGill ont tous joué environ 30 minutes et ce sont nos gars qui semblaient manquer d’énergie.»

Jenning Leung a eu le meilleur sur les arrières lavallois avec une récolte de 17 points. De son côté, Karl Demers-Bélanger a été limité à six points.