VÉZINA, Cécile Roy



Au Jardins du Haut-Saint-Laurent, le 31 décembre 2016, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Cécile Roy, épouse de feu Arthur Vézina et fille de feu Ovide Roy et de feu Gracia Beaumont. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa soeur, ses belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces et autres parents. La famille tient à remercier le personnel du Jardins du Haut-Saint-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.