Ingérence russe: Trump dénonce une «chasse aux sorcières»

NEW YORK - Le président élu Donald Trump a affirmé vendredi que le débat aux États-Unis sur l’ingérence supposée de la Russie dans l’élection américaine relevait d’une «chasse aux sorcières politique» destinée à l’affaiblir, deux semaines avant sa prise de fonctions.

Ces déclarations interviennent juste avant que le futur président américain rencontre, précisément sur ce sujet, les chefs des principales agences de renseignement, avec lesquelles il s’écharpe publiquement depuis plusieurs jours.

«La Chine, assez récemment, a piraté 20 millions de noms de l’administration», a dit le président élu au New York Times dans une entrevue.

«Pourquoi personne n’en parle? C’est une chasse aux sorcières politique», a-t-il estimé.

Donald Trump a par ailleurs tweeté qu’il demandait aux deux chambres du Congrès d’enquêter sur «des informations top secret partagées avec (la chaîne de télévision) NBC, avant que je ne les voie».

Le président élu rencontre vendredi à New York, dans sa tour quartier-général, les chefs des principales agences de renseignement américaines.

Malgré le scepticisme affiché par leur futur commandant en chef, ces agences maintiennent leurs conclusions sur une ingérence sans précédent de la Russie dans l’élection américaine.

«Nous n’avions jamais vu une campagne aussi directe pour interférer dans le processus électoral», a souligné jeudi James Clapper, le directeur national du renseignement américain, devant le Sénat.

Le piratage des emails du parti démocrate, et leur diffusion via des sites comme WikiLeaks «n’était qu’une part» de cette campagne qui comprenait aussi «de la propagande classique, de la désinformation et des fausses nouvelles», a-t-il dit.

La rencontre de New York, et les conclusions qu’en tirera Donald Trump, seront suivies avec attention par les responsables républicains, très inquiets de voir le milliardaire élu à la Maison Blanche se mettre en porte-à-faux avec ses services de renseignement sur une question aussi sensible que celle des relations américano-russes.

Lors du rendez-vous, James Clapper, mais aussi James Comey, patron du FBI, et John Brennan, le patron de la CIA, vont exposer à Donald Trump les éléments de preuve dont ils disposent pour pointer du doigt l’ingérence de Moscou.