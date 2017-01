La présumée complice en thérapie

La femme de 32 ans est accusée de vol qualifié dans un dépanneur et de tentative d’introduction dans une pharmacie, situés dans le secteur Nord de Chicoutimi.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Sébastien Vallée, a autorisé son transfert et reporté sa comparution au 10 avril prochain au palais de justice de Chicoutimi.