Le meurtrier Charles Manson trop faible pour être opéré d’une hémorragie interne

Le tueur américain Charles Manson, commanditaire de l’assassinat de l’actrice Sharon Tate en 1969, est dans un état trop faible pour être opéré d’une hémorragie interne, a rapporté vendredi le site d’informations sur les célébrités TMZ.

Le meurtrier à la croix gammée tatouée sur le front, âgé de 82 ans, avait quitté mardi la prison d’Etat de Corcoran, dans la vallée centrale de Californie (ouest des États-Unis) pour être hospitalisé dans un état grave à Bakersfield, principale ville de la région.

Charles Manson a été hospitalisé pour des «lésions intestinales» qui ont provoqué d’importants saignements, selon TMZ.

Les médecins ont voulu alors l’opérer peu après son arrivée, mais il a refusé, avant de changer d’avis jeudi. Mais les médecins l’ont jugé trop affaibli pour qu’il puisse être opéré.

Le gourou meurtrier, l’un des criminels les plus célèbres aux États-Unis, est emprisonné depuis plus de 40 ans pour une série de meurtres, dont celui de Sharon Tate, l’épouse du réalisateur Roman Polanski alors enceinte de huit mois et demi.

Il avait déposé fin 2014 une demande d’autorisation pour convoler avec une femme de 26 ans, Afton Elaine Burton, sans donner suite.

Il avait auparavant fait une énième demande de libération anticipée en 2012, qui lui a été refusée. Il doit désormais attendre 2027 avant de pouvoir présenter une nouvelle demande.

Charles Manson avait été condamné à mort avec quatre de ses disciples en août 1969 pour les meurtres de sept personnes. Leurs peines avaient ultérieurement été commuées en prison à perpétuité.

Le psychopathe avait formé dans le désert californien pendant les années 1960 une communauté, la Manson Family. Il se prenait pour la réincarnation du Christ et avait fomenté une série de meurtres pour provoquer l’avènement d’une lutte entre Blancs et Noirs dont il pensait que les premiers sortiraient victorieux.